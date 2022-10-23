陳宇宏滑球更自信 展開職棒生涯明白還有不足

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低肩側投手陳宇宏連兩屆打U23世界盃棒球賽，今年集訓期間修正滑球，也慢慢投出自信，結束U23世界盃賽事後要展開職棒生涯，他表示，「變化球還要加強」。圖為陳宇宏21日出賽畫面。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月23日

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）低肩側投手陳宇宏連兩屆打U23世界盃棒球賽，今年集訓期間修正滑球、也慢慢投出自信，結束U23世界盃賽事後要展開職棒生涯，他也明白自己還有很多不足，「變化球還要加強」。

低肩側投手陳宇宏去年在U23世界盃棒球賽表現亮眼，今年再度入選U23世界盃代表隊，預賽首戰對哥倫比亞先發投4.1局失掉2分（1分責失分），複賽對墨西哥投4局失掉1分責失分，表現也都不差。

陳宇宏表示，連兩年國際賽洗禮，知道自己不足的地方還很多，還是沒辦法完全壓制打者。陳宇宏今年在中職選秀會中獲得新球隊台鋼雄鷹指名，「我知道以現在的能力，要打中職例行賽，可能前面幾場可以，但只要被情蒐，投起來就會比較吃力。」

陳宇宏表示，目前還是對直球比較有把握，此次進到代表隊之後，教練團有幫忙修正滑球，以前不太敢丟，怕滑球角度出不來，現在出手的角度稍微不同，讓滑球的幅度大一點，可以製造打者揮空，這次比賽也有嘗試，收到不錯的效果。

結束U23世界盃比賽後，就要踏入職棒舞台，陳宇宏也有觀察類型相同的樂天桃猿隊投手黃子鵬，「他的控球真的很準，每一顆球都可以當決勝球」，最重要的是身體健康一整季。（編輯：張雅淨）1111023