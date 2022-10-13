更多編輯台推薦新聞：
泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成
生活

泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成

U23世界盃棒球賽台灣首戰對哥倫比亞 陳宇宏先發
運動

U23世界盃棒球賽台灣首戰對哥倫比亞 陳宇宏先發

拍到雄蜂爭相求偶瞬間 獲野生動物攝影師大賽首獎
國際

拍到雄蜂爭相求偶瞬間 獲野生動物攝影師大賽首獎

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
U23棒球世界盃
新聞專題
U23棒球世界盃1/37
首頁 / 運動

U23世界盃捕手重沉穩 排張翔、張聖豪主戰有考量

2022/10/13 14:06（10/13 14:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2022年第4屆U23世界盃棒球賽13日開打，台灣隊本屆選進3名捕手，將以張翔（圖）、張聖豪為主戰捕手。圖為111年10月11日張翔練球畫面。中央社記者謝靜雯攝 111年10月13日
2022年第4屆U23世界盃棒球賽13日開打，台灣隊本屆選進3名捕手，將以張翔（圖）、張聖豪為主戰捕手。圖為111年10月11日張翔練球畫面。中央社記者謝靜雯攝 111年10月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北13日電）U23世界盃棒球賽今天開打，台灣隊此次選進3名捕手，以張翔、張聖豪為主，兩人打擊一左一右也可配合對方投手調整，守備教練鄭達鴻盼捕手能沉穩，「國際賽投捕是影響勝負關鍵」。

U23世界盃棒球賽今天開打，開幕戰台灣隊首戰將在天母棒球場與哥倫比亞交手，台灣隊此次名單內帶了3名捕手，包括中職統一獅隊捕手張翔、中信兄弟捕手張聖豪，以及台灣電力成棒隊捕手林軒逸。

台灣代表隊總教練謝承勳表示，張翔和張聖豪一個右打、一個左打，主要會以他們兩個為主戰捕手，也會考慮對方投手左投或右投做合適的調整，兩人都是年輕捕手，穿國家隊的球衣壓力大，但還是要全力以赴，至於林軒逸也要借重他的打擊。

台灣隊守備教練鄭達鴻表示，張翔和張聖豪無論擋球、阻殺能力都不錯，阻殺傳球張翔又更突出，兩人集訓後半段才加入代表隊，也有加強與投手默契和暗號配合，此次守備方面暗號比較多，也會是重點。

鄭達鴻表示，除了阻殺外，捕手擋球也很重要，擋球好的捕手可以讓投手放心在兩好球之後投變化球，也有跟謝承勳討論，希望捕手要沉穩一點，「國際賽捕手和投手左右勝負比例高，擋球、傳球、控制整場很重要。」

鄭達鴻表示，張翔和張聖豪都是年輕的捕手但潛力不錯，此次U23世界盃配球會讓球員自己配，配球的原則就是擾亂打者節奏，臨場也會適時協助他們。（編輯：張雅淨）1111013

2022年第4屆U23世界盃棒球賽13日晚間正式開打，台灣隊以張聖豪（右）等人為主戰捕手，台灣隊守備教練鄭達鴻表示，張聖豪無論擋球、阻殺能力都不錯。圖為111年10月11日張聖豪練球畫面。中央社記者謝靜雯攝 111年10月13日
2022年第4屆U23世界盃棒球賽13日晚間正式開打，台灣隊以張聖豪（右）等人為主戰捕手，台灣隊守備教練鄭達鴻表示，張聖豪無論擋球、阻殺能力都不錯。圖為111年10月11日張聖豪練球畫面。中央社記者謝靜雯攝 111年10月13日
張翔
獅隊張翔、楊竣翔、羅暐捷 入U23世界盃培訓隊
張聖豪
張聖豪、曾頌恩入培訓隊 U23世界盃名單尚待確認
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
U23世界盃棒球賽台灣首戰對哥倫比亞 陳宇宏先發