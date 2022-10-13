U23世界盃棒球賽陳宇宏扛首戰先發 先發打線出爐

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣隊今天在U23世界盃棒球賽首戰迎戰哥倫比亞隊，由投手陳宇宏先發，總教練謝承勳說，將由王彥程擔任第2任投手，並公布先發打線，由陳聖平擔任開路先鋒，曾頌恩打第4棒。

今年U23世界盃棒球賽由台灣擔任東道主，台灣隊今天開幕戰在天母棒球場出戰哥倫比亞隊，推派低肩側投手陳宇宏先發，而哥倫比亞則由美職匹茲堡海盜隊高階1A投手佛羅雷茲（Santiago Florez）應戰。

因應U23世界盃採7局制，謝承勳日前就曾透露將採雙先發模式，除了安排陳宇宏先發外，他賽前接受媒體聯訪時指出，預計由王彥程擔任第2任投手，「如果先發投手順的話，就不會用到他」。

針對場上各種危機狀況，謝承勳還安排「拆彈組」投手群，像是左投巴青少與右投徐基麟，將因應對方打者習性，決定派誰上場。

謝承勳同時還揭曉台灣隊首戰第1至9棒先發打線，依序為陳聖平（二壘手）、曾宸佐（中外野）、李亦崴（一壘手）、曾頌恩（指定打擊）、顏國晉（左外野）、王騰玉（三壘手）、楊竣翔（游擊手）、 羅暐捷（右外野手）、張翔（捕手）。

由於賽前不時飄起細雨，謝承勳表示，球隊這2天已針對雨天飛球和球彈跳情況，加強守備練習。

談到哥倫比亞打線，謝承勳指出，有觀察這幾年影片，對方打擊有一定水準，已要求投手不要投太高的位置。

至於哥倫比亞先發投手佛羅雷茲，謝承勳表示，球隊已有對策，佛羅雷茲主要武器為滑球，但控球不是很好，已提醒球員要仔細選球。（編輯：張芷瑄）1111013