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張志豪有交代 曾頌恩扛U23世界盃第4棒平常心

2022/10/13 18:50
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（中央社記者黃巧雯台北13日電）中華職棒中信兄弟野手曾頌恩這次擔任U23世界盃棒球賽台灣隊第4棒，曾頌恩今天表示，抱持著平常心看待，而他也透露，兄弟隊隊友張志豪有交代，若沒打好的話，回來就會打他。

曾頌恩曾在4月左手鉤狀骨骨折動刀，這次入選U23世界盃棒球賽台灣隊，這也是他繼2012年亞洲少棒賽後，再度披上台灣隊戰袍。

台灣隊今天開幕戰在天母棒球場迎戰哥倫比亞隊，曾頌恩先發第4棒、擔任指定打擊，而他平常心以對，他賽前接受媒體聯訪時表示，當作剛好排第4個上場打擊，比較不會有壓力，而陣中教練也提醒他，擊球點要確實，自然能把球打得強勁。

曾頌恩前一次入選國手是10年前，當時同梯的戰友，包括戴培峰、江坤宇等人都已是職棒球員，但談到前一次參加國際賽，他卻有不好的印象，他苦笑說，當時被打再見全壘打，最後輸給中國隊。

曾頌恩目前效力於中信兄弟，這次投入U23世界盃棒球賽賽事，除了教練要他「為國爭光」外，曾頌恩透露，「志豪（張志豪）有說，沒有打好的話，回來會打我」。（編輯：張芷瑄）1111013

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