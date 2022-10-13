U23世界盃棒球賽 鄭宗哲、林智勝為台灣隊打氣

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2022第4屆U23世界盃棒球賽13日晚間在天母棒球場正式開打，台灣旅外好手鄭宗哲（右）與陳柏毓（左）都現身球場，為台灣隊選手們加油。中央社記者黃巧雯攝 111年10月13日

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）U23世界盃棒球賽今天開打，台灣隊首戰出戰上屆季軍哥倫比亞隊，旅外好手鄭宗哲、陳柏毓與中華職棒味全龍野手林智勝都到場為台灣隊加油。

U23世界盃棒球賽開幕典禮今天在天母棒球場登場，包括中華民國棒球協會理事長辜仲諒、台北市長柯文哲等人都受邀出席。

台灣隊晚間迎戰哥倫比亞隊，不少旅外和中職球員賽前都現身為台灣隊加油，包括美國職棒匹茲堡海盜隊小聯盟體系台灣投手陳柏毓、野手鄭宗哲以及味全龍野手林智勝、隊長吳東融等人。

鄭宗哲表示，部分哥倫比亞隊球員儘管才23歲，但已經有選手爬到小聯盟比較高的層級，代表實力還不錯。

這次U23世界盃棒球賽在台灣舉行，也讓陳柏毓相當羨慕，他說，有機會若能在台灣比賽，「能打給家人看也不錯」。（編輯：吳協昌）1111013