更多編輯台推薦新聞：
看懂美晶片禁令衝擊 供應商人才技術撤離中國 影響估遍及全球
國際

看懂美晶片禁令衝擊 供應商人才技術撤離中國 影響估遍及全球

國門解封全球首發團凌晨抵台 旅客：很喜歡台灣
生活

國門解封全球首發團凌晨抵台 旅客：很喜歡台灣

泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成
生活

泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
U23棒球世界盃
新聞專題
U23棒球世界盃2/41
首頁 / 運動

哥倫比亞教頭曾任獅隊客座 對台灣白飯念念不忘

2022/10/13 18:26（10/13 19:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2022第4屆U23世界盃棒球賽13日晚間在天母球場舉行開幕戰，哥倫比亞隊由總教練柯特斯（Jorge Cortes）領軍，他曾任中華職棒統一獅隊客座教練，13日受訪時表示，台灣食物很好吃，特別是白飯讓他相當驚豔。中央社記者黃巧雯攝 111年10月13日
2022第4屆U23世界盃棒球賽13日晚間在天母球場舉行開幕戰，哥倫比亞隊由總教練柯特斯（Jorge Cortes）領軍，他曾任中華職棒統一獅隊客座教練，13日受訪時表示，台灣食物很好吃，特別是白飯讓他相當驚豔。中央社記者黃巧雯攝 111年10月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北13日電）U23世界盃棒球賽哥倫比亞隊這次由總教練柯特斯領軍，他在2018年曾擔任統一獅客座教練，他今天表示，台灣食物很好吃，特別是白飯讓他驚艷，這次來台希望能再品嚐白飯的美味。

今年U23世界盃棒球賽在台灣舉行，今天開幕戰由地主台灣隊在天母棒球場迎戰哥倫比亞隊。

哥倫比亞隊總教練柯特斯（Jorge Cortes）過去曾在匹茲堡海盜小聯盟體系工作，目前則任職於亞利桑那響尾蛇隊，而這次哥倫比亞隊集結不少具有美職小聯盟經驗的好手，他賽前接受媒體聯訪時期許，球隊能在各隊中脫穎而出。

談到首戰派美職匹茲堡海盜隊高階1A投手佛羅雷茲（Santiago Florez）先發，柯特斯表示，經評估佛羅雷茲是合適人選外，且預賽最後2場可能還會再登板。

柯特斯過去也曾與旅美好手陳聖平共事，柯特斯表示，陳聖平內野一、二、三壘都能守，是名優秀且全能型的選手。

除了這次率隊來台參賽外，柯特斯過去與台灣也有淵源，他透露，2018年曾受邀擔任統一獅客座教練1個月，而台灣球員的求勝慾望以及對他展現的尊敬態度，也讓他留下深刻印象。

儘管前一次來台的時間不長，柯特斯卻對台灣美食念念不忘，特別是白米飯，讓他相當驚艷，他透露，此行來台灣一直在找哪裡可以吃到白飯。（編輯：張芷瑄）1111013

陳聖平
陳聖平單場2安2盜近況佳 黃暐傑先發無關勝敗 鄧愷威2A投7局失4分吞敗 陳聖平高階1A敲雙安
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
U23世界盃棒球賽陳宇宏扛首戰先發 先發打線出爐