哥倫比亞教頭曾任獅隊客座 對台灣白飯念念不忘

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2022第4屆U23世界盃棒球賽13日晚間在天母球場舉行開幕戰，哥倫比亞隊由總教練柯特斯（Jorge Cortes）領軍，他曾任中華職棒統一獅隊客座教練，13日受訪時表示，台灣食物很好吃，特別是白飯讓他相當驚豔。中央社記者黃巧雯攝 111年10月13日

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）U23世界盃棒球賽哥倫比亞隊這次由總教練柯特斯領軍，他在2018年曾擔任統一獅客座教練，他今天表示，台灣食物很好吃，特別是白飯讓他驚艷，這次來台希望能再品嚐白飯的美味。

今年U23世界盃棒球賽在台灣舉行，今天開幕戰由地主台灣隊在天母棒球場迎戰哥倫比亞隊。

哥倫比亞隊總教練柯特斯（Jorge Cortes）過去曾在匹茲堡海盜小聯盟體系工作，目前則任職於亞利桑那響尾蛇隊，而這次哥倫比亞隊集結不少具有美職小聯盟經驗的好手，他賽前接受媒體聯訪時期許，球隊能在各隊中脫穎而出。

談到首戰派美職匹茲堡海盜隊高階1A投手佛羅雷茲（Santiago Florez）先發，柯特斯表示，經評估佛羅雷茲是合適人選外，且預賽最後2場可能還會再登板。

柯特斯過去也曾與旅美好手陳聖平共事，柯特斯表示，陳聖平內野一、二、三壘都能守，是名優秀且全能型的選手。

除了這次率隊來台參賽外，柯特斯過去與台灣也有淵源，他透露，2018年曾受邀擔任統一獅客座教練1個月，而台灣球員的求勝慾望以及對他展現的尊敬態度，也讓他留下深刻印象。

儘管前一次來台的時間不長，柯特斯卻對台灣美食念念不忘，特別是白米飯，讓他相當驚艷，他透露，此行來台灣一直在找哪裡可以吃到白飯。（編輯：張芷瑄）1111013