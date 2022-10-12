U23世界盃棒球賽台灣首戰對哥倫比亞 陳宇宏先發

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2022年第4屆U23世界盃棒球賽13日即將點燃戰火，台灣隊首戰在天母棒球場迎戰哥倫比亞隊，預計派出陳宇宏先發登板。中央社記者黃巧雯攝 111年10月12日

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣隊明天U23世界盃棒球賽開幕戰將迎戰哥倫比亞，由投手陳宇宏先發，儘管在台灣球迷面前登板背負壓力，但陳宇宏期盼，能為球隊拿下勝利，將冠軍留在台灣。

U23世界盃棒球賽今年在台灣舉行，明天將在天母棒球場揭開序幕，台灣隊首戰對手為哥倫比亞。

台灣隊總教練謝承勳先前透露，因應7局制比賽，將採取雙先發模式，台灣隊晚間公布首戰先發投手，預計將由連2屆參賽的低肩側投手陳宇宏打頭陣。

陳宇宏去年參加U23世界盃繳出佳績，不僅拿下防禦率王、勝投王（2勝），還入選明星隊最佳先發投手，今年參加中華職棒季中選秀會則獲得台鋼雄鷹隊青睞。

台灣隊今晚在天母棒球場練球，談到再度披上台灣隊戰袍，且將扛起首戰先發重任，陳宇宏坦言：「壓力很大，但不管是第1場或第2、3場（先發）都會有壓力。」

「去年沒有丟過國外球隊，也不知道他們掌握度如何。」但有了去年經驗，讓陳宇宏更有自信，他也說，在台灣投球還是會有壓力，但目標依舊是上場就要拿下勝投，為台灣留住冠軍。

陳宇宏上午透過影片觀察哥倫比亞打者習性，他分析，「都是拉打型，咬到（球）都直接出牆」，但他強調，屆時會盡量把球壓低，透過內、外角配球擾亂打者。

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不過，台灣隊今晚練球時，球場飄起細雨，儘管陳宇宏不擔心下雨會影響投球，但他坦言，會憂心影響隊友守備，「球比較滑，視線也不好」。

台灣隊上屆賽事以第6作收，這次由總教練謝承勳領軍，明天首戰出戰哥倫比亞，14日休兵1天，15日至18日將移師台中洲際棒球場，依序與德國、日本、南非、衛冕軍委內瑞拉交手，將爭取分組前3晉級複賽的機會。（編輯：李亨山）1111012