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低肩側投陳宇宏U23洗禮拚職棒 林振賢印象深刻

2022/6/13 16:49（6/13 17:11 更新）
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U23世界盃最佳先發投手陳宇宏（圖）報名台鋼測試會，低肩側投是競爭優勢，測試會上也被統籌教練林振賢點名印象深刻。（台鋼雄鷹提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月13日
U23世界盃最佳先發投手陳宇宏（圖）報名台鋼測試會，低肩側投是競爭優勢，測試會上也被統籌教練林振賢點名印象深刻。（台鋼雄鷹提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月13日
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（中央社記者謝靜雯高雄13日電）U23世界盃最佳先發投手陳宇宏報名台鋼測試會，國際賽洗禮讓他燃起挑戰職棒念頭，力拚5輪內，低肩側投是競爭優勢，測試會上也被統籌教練林振賢點名印象深刻。

安永鮮物成棒低肩側投手陳宇宏並非傳統棒球名校出身，去年在U23世界盃棒球賽首度入選國家代表隊就投出亮眼表現，預賽對捷克投6局僅被敲出1支安打、失掉1分非責失分，拿下個人國際賽首勝；複賽對巴拿馬先發6局無失分，也幫助台灣隊再拿1勝。

陳宇宏在U23世界盃表現出色，個人獎項豐收，戰績2勝、防禦率0，拿下最佳勝率、最佳防禦率、最佳先發投手獎，也讓他燃起挑戰職棒念頭，「如果沒有國際賽洗禮，可能也不知道自己能投得這麼好。」

從U23世界盃結束後確立想要挑戰職棒的目標，想辦法讓變化球再更好一點，最重要的還是身體不要受傷，目前最快球速133公里，最有自信的變化球種是變速球。

陳宇宏也有參加目前進行中的二軍交流賽，8日對味全龍隊先發，投3局被敲3支安打，失掉1分責失分。他表示與中職二軍球隊對戰印象很深刻，職棒球員打出去的球很強勁，「我不是三振型的投手，要靠守備幫忙，所以球被打得這麼強勁有嚇一跳。」

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陳宇宏給自己設定的目標是前5輪，自評優勢是投球姿勢，「像我這樣姿勢的還是少數」，看到樂天桃猿隊側投手黃子鵬也曾在業餘沉潛，雖然不是以很好的順位被選入，但現在也在職棒投出一片天，「我也會關注他的比賽，算是一個激勵我的例子。」

台鋼雄鷹統籌教練林振賢測試會中場休息受訪，被問起印象比較深刻的球員，他也點名陳宇宏，除了姿勢外、投球穩穩的、節奏快，但也提到，如果想要挑戰職棒，壘上有人時快投的姿勢還需要調整。（編輯：屈享平）1110613

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