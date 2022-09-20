U23世界盃台灣首戰哥倫比亞 中國因疫情缺席

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）世界棒壘球總會（WBSC）今天公布U23世界盃棒球賽賽程，台灣10月13日開幕首戰於天母棒球場與哥倫比亞交手，預賽第3戰與日本碰頭，中國和尼加拉瓜因為疫情不參賽。

WBSC今天公布U23世界盃棒球賽賽程，比賽將於10月13日開打，總計有12隊參賽，台灣與哥倫比亞、德國、日本、南非、委內瑞拉同在A組，B組有澳洲、古巴、韓國、墨西哥、荷蘭和波多黎各。

U23世界盃棒球賽亞洲區資格為亞洲棒球錦標賽前3名球隊，2019年亞錦賽台灣拿下冠軍，亞軍是日本隊，季軍是中國隊，中國隊因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）考量不參賽。

此外，尼加拉瓜同樣因為疫情不參賽，由波多黎各和哥倫比亞遞補，台灣是主辦國，韓國隊用外卡資格參賽。

地主台灣預賽首戰於10月13日在天母棒球場與哥倫比亞交手，14日台灣隊輪空，15日起移動至台中洲際棒球場，依序與德國、日本、南非、委內瑞拉交手，委內瑞拉是上一屆U23世界盃冠軍。

預賽取分組前3名晉級超級循環賽複賽，複賽預計10月20日開打，冠軍23日出爐；U23世界盃棒球賽台灣上一屆拿下第6名，今年由總教練謝承勳領軍、力拚佳績。（編輯：陳政偉）1110920