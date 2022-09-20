更多編輯台推薦新聞：
英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬
國際

英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

曾經缺點變優點 查爾斯三世搏真情或為王室轉機
國際

曾經缺點變優點 查爾斯三世搏真情或為王室轉機

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

U23世界盃台灣首戰哥倫比亞 中國因疫情缺席

2022/9/20 21:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北20日電）世界棒壘球總會（WBSC）今天公布U23世界盃棒球賽賽程，台灣10月13日開幕首戰於天母棒球場與哥倫比亞交手，預賽第3戰與日本碰頭，中國和尼加拉瓜因為疫情不參賽。

WBSC今天公布U23世界盃棒球賽賽程，比賽將於10月13日開打，總計有12隊參賽，台灣與哥倫比亞、德國、日本、南非、委內瑞拉同在A組，B組有澳洲、古巴、韓國、墨西哥、荷蘭和波多黎各。

U23世界盃棒球賽亞洲區資格為亞洲棒球錦標賽前3名球隊，2019年亞錦賽台灣拿下冠軍，亞軍是日本隊，季軍是中國隊，中國隊因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）考量不參賽。

此外，尼加拉瓜同樣因為疫情不參賽，由波多黎各和哥倫比亞遞補，台灣是主辦國，韓國隊用外卡資格參賽。

地主台灣預賽首戰於10月13日在天母棒球場與哥倫比亞交手，14日台灣隊輪空，15日起移動至台中洲際棒球場，依序與德國、日本、南非、委內瑞拉交手，委內瑞拉是上一屆U23世界盃冠軍。

預賽取分組前3名晉級超級循環賽複賽，複賽預計10月20日開打，冠軍23日出爐；U23世界盃棒球賽台灣上一屆拿下第6名，今年由總教練謝承勳領軍、力拚佳績。（編輯：陳政偉）1110920

謝承勳
U23世界盃棒球賽開幕戰排天母 中職賽程調整
U23世界盃棒球賽
克魯茲加入U23世界盃集訓 林振瑋球速飆156公里 U18世界盃培訓安排與中職二軍交手 著重投手調整
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族