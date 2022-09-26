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獅隊張翔、楊竣翔、羅暐捷 入U23世界盃培訓隊

2022/9/26 15:34
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）U23世界盃棒球賽培訓名單調整，今天加入中職統一獅隊3名球員，包括捕手張翔、野手楊竣翔、羅暐捷，正選24人名單預計30日確定。

U23世界盃棒球賽將於10月13日在台灣開打，中華民國棒球協會21日公布第2階段培訓隊28人名單，包括美職響尾蛇隊小聯盟高階1A野手陳聖平、中信兄弟投手徐基麟，以及6名台鋼雄鷹球團新秀都在名單內。

教練團評估戰力取捨做出名單微調，今天中職統一獅隊捕手張翔、野手楊竣翔、羅暐捷替換入名單，名單目前持續調整中，正選24人名單預計30日確定。

張翔本季在中職二軍出賽，總計48場共126打數敲出30支安打，包括2發全壘打，打擊率2成38；楊竣翔本季有一軍出賽紀錄，總計10場出賽19打數敲出3支安打，打擊率1成58。

羅暐捷本季一軍出賽29場，總計74打數敲出16支安打，包括2發全壘打，打擊率2成16。

目前培訓隊在台中洲際棒球場、雲林斗六棒球場集訓，預計集訓至10月10日。台灣隊U23世界盃棒球賽首戰將於天母棒球場與哥倫比亞交手。（編輯：張雅淨）1110926

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