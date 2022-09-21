U23世界盃28人培訓名單出爐 23日集訓

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）中華棒協今天公布U23世界盃第2階段台灣培訓隊28人名單，23日起集訓，除了旅美響尾蛇隊高階1A野手陳聖平外，中職台鋼雄鷹共6人獲選，而中信兄弟投手徐基麟也在名單內。

U23世界盃棒球賽10月13日起將在台灣登場，台灣隊由謝承勳執掌兵符，中華民國棒球協會自6月揭曉36人培訓隊名單後，期間歷經集訓，今天進一步將培訓隊名單縮減至28人。

棒協表示，全隊預定9月23日起在台中洲際棒球場、雲林斗六棒場場展開集訓至10月10日。

28人培訓隊名單中以投手占13人最多，分別為徐基麟（中信兄弟）、林振瑋（文化大學）、郭定泓（台灣電力）、巴青少（台灣電力）、陳宇宏（台鋼雄鷹）、游騰堯（台東大學）、賴延峰（合作金庫）、林奕丞（台灣電力）、宮象謙（合作金庫）、陽邯杰（台東大學）、謝葆錡（台鋼雄鷹）、李晨薰（國立體大）、曾家輝（台灣體大）。

2名捕手包括林軒逸（台灣電力）、徐博瑋（國立體大）。

8名內野手分別為陳聖平（響尾蛇）、李亦崴（合作金庫）、紀慶然（台鋼雄鷹）、王騰玉（台東大學）、林岳谷（富邦悍將）、謝彤恩（新北禾聯）、林家鋐（台鋼雄鷹）、古子恩（安永鮮物）。

5名外野手包括曾宸佐（台鋼雄鷹）、周佳樂（富邦悍將）、高聖恩（台鋼雄鷹）、顏國晉（台灣電力）、邱澤豪（桃園市）。（編輯：陳政偉）1110921