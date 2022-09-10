兄弟選秀指名9人全數簽約 徐基麟月薪20萬元

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中華職棒中信兄弟隊10日公布選秀選進9名新秀全數完成簽約，具旅外資歷的投手徐基麟（圖）保障合約至2024年、月薪新台幣20萬元。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月10日

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）中華職棒中信兄弟隊今天公布選秀選進9名新秀全數完成簽約，具旅外資歷的投手徐基麟保障合約至2024年、月薪新台幣20萬元，2024年薪資依照2023年表現調整。

中華職棒中信兄弟隊今年季中選秀選進9人，先前已經公布首輪指名、具有旅外資歷的投手 鄭浩均 鄭浩均小檔案 守備位置：投手／右投右打

生日：1997年9月17日

身高體重：190公分、95公斤

學歷：國立體育大學

經歷：2012年IBA世界青少棒賽、亞洲青少棒賽、2016年LLB世界青棒賽、2018年世界大學棒球錦標賽、U23世界盃棒球賽、美國職棒洛杉磯道奇隊、2021年U23世界盃棒球賽 看更多 關閉 合約，年限2.5年、保障至2024年，月薪25萬元，另有激勵獎金，鄭浩均也已經在二軍出賽。

兄弟今天公布與另外8人完成簽約，第2輪選進同樣具有旅外資歷的23歲投手 徐基麟 徐基麟小檔案 守備位置：投手／右投右打

生日：1999年8月9日

身高體重：189公分、90公斤

學歷：高雄市三民高中

經歷：2011年LLB世界少棒錦標賽、2013年小馬少棒賽、2014年U15世界盃棒球賽、2017年Ｕ18世界盃棒球賽、美國職棒費城費城人隊、2021年U23世界盃棒球賽 看更多 關閉 ，選擇背號97號，徐基麟身高188公分、體重92公斤，右投右打，旅美期間因傷勢及疫情影響，出賽場次不多。

球團給予徐基麟2年半合約肯定，合約保障至2024年，月薪20萬元，另有激勵獎金80萬元，2024年的薪資依照2023年的表現調整。

兄弟第3輪選進穀保家商畢業19歲投手馮皓，簽約金270萬元，一軍月薪8萬元、二軍月薪6萬元，另有激勵獎金80萬元，合約保障至2024年；第4輪選進白河商工畢業18歲投手阮裕智，簽約金200萬元，一軍月薪8萬元、二軍月薪5萬元，另有激勵獎金100萬元，合約保障至2024年。

第5輪選進東石高中畢業18歲投手盧孟揚，簽約金140萬元，一軍月薪7萬元、二軍月薪5萬元，另有激勵獎金80萬元，合約保障至2024年；第6輪選入來自台灣體大的21歲左投手陳柏均、簽約金90萬元，一軍月薪9萬元、二軍月薪6萬元，另有激勵獎金70萬元，合約保障至2024年。

兄弟第7輪選進興大附農畢業18歲左投手張祖恩，簽約金30萬元，一軍月薪7萬元、二軍月薪5萬元，另有激勵獎金60萬元，合約保障至2024年；第8輪指名輔仁大學25歲捕手潘泓凱，一軍月薪10萬元、二軍月薪7萬元，另有激勵獎金50萬元，合約保障至2023年；第9輪國立體大26歲內野手李承恩，一軍月薪10萬元、二軍月薪7萬元，另有激勵獎金50萬元，合約保障至2023年。

球團表示，目前鄭浩均、陳柏均、潘泓凱及李承恩皆於屏東中國信託公益園區與二軍訓練，徐基麟將在U23世界盃棒球賽培訓隊集訓，其他4名新秀待體檢通過後將正式披上黃衫，與兄弟們一同奮戰。（編輯：張芷瑄）1110910