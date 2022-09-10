兄弟選秀指名9人全數簽約 徐基麟月薪20萬元
（中央社記者謝靜雯台北10日電）中華職棒中信兄弟隊今天公布選秀選進9名新秀全數完成簽約，具旅外資歷的投手徐基麟保障合約至2024年、月薪新台幣20萬元，2024年薪資依照2023年表現調整。
鄭浩均小檔案
- 守備位置：投手／右投右打
- 生日：1997年9月17日
- 身高體重：190公分、95公斤
- 學歷：國立體育大學
- 經歷：2012年IBA世界青少棒賽、亞洲青少棒賽、2016年LLB世界青棒賽、2018年世界大學棒球錦標賽、U23世界盃棒球賽、美國職棒洛杉磯道奇隊、2021年U23世界盃棒球賽
徐基麟小檔案
- 守備位置：投手／右投右打
- 生日：1999年8月9日
- 身高體重：189公分、90公斤
- 學歷：高雄市三民高中
- 經歷：2011年LLB世界少棒錦標賽、2013年小馬少棒賽、2014年U15世界盃棒球賽、2017年Ｕ18世界盃棒球賽、美國職棒費城費城人隊、2021年U23世界盃棒球賽
球團給予徐基麟2年半合約肯定，合約保障至2024年，月薪20萬元，另有激勵獎金80萬元，2024年的薪資依照2023年的表現調整。
兄弟第3輪選進穀保家商畢業19歲投手馮皓，簽約金270萬元，一軍月薪8萬元、二軍月薪6萬元，另有激勵獎金80萬元，合約保障至2024年；第4輪選進白河商工畢業18歲投手阮裕智，簽約金200萬元，一軍月薪8萬元、二軍月薪5萬元，另有激勵獎金100萬元，合約保障至2024年。
第5輪選進東石高中畢業18歲投手盧孟揚，簽約金140萬元，一軍月薪7萬元、二軍月薪5萬元，另有激勵獎金80萬元，合約保障至2024年；第6輪選入來自台灣體大的21歲左投手陳柏均、簽約金90萬元，一軍月薪9萬元、二軍月薪6萬元，另有激勵獎金70萬元，合約保障至2024年。
兄弟第7輪選進興大附農畢業18歲左投手張祖恩，簽約金30萬元，一軍月薪7萬元、二軍月薪5萬元，另有激勵獎金60萬元，合約保障至2024年；第8輪指名輔仁大學25歲捕手潘泓凱，一軍月薪10萬元、二軍月薪7萬元，另有激勵獎金50萬元，合約保障至2023年；第9輪國立體大26歲內野手李承恩，一軍月薪10萬元、二軍月薪7萬元，另有激勵獎金50萬元，合約保障至2023年。
球團表示，目前鄭浩均、陳柏均、潘泓凱及李承恩皆於屏東中國信託公益園區與二軍訓練，徐基麟將在U23世界盃棒球賽培訓隊集訓，其他4名新秀待體檢通過後將正式披上黃衫，與兄弟們一同奮戰。（編輯：張芷瑄）1110910
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