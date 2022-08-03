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新洋投有譜 中信兄弟簽下2選秀球員

2022/8/3 19:49（8/3 20:11 更新）
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中職中信兄弟隊多名投手染疫，加上先前洋投離隊，戰力吃緊，領隊劉志威（圖）3日表示，預計1名洋投下週末會先抵台，另名新洋投也已談好合約，他還透露已與選秀前2輪指名的鄭浩均、徐基麟簽約。中央社記者黃巧雯攝 111年8月3日
中職中信兄弟隊多名投手染疫，加上先前洋投離隊，戰力吃緊，領隊劉志威（圖）3日表示，預計1名洋投下週末會先抵台，另名新洋投也已談好合約，他還透露已與選秀前2輪指名的鄭浩均、徐基麟簽約。中央社記者黃巧雯攝 111年8月3日
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（中央社記者黃巧雯新北3日電）中信兄弟投手戰力吃緊，領隊劉志威今天表示，預計1名洋投下週末會先抵台，另1名新洋投也已經談好合約，他還透露與選秀前2輪指名的鄭浩均、徐基麟簽約，近期就會宣布。

中信兄弟近期多名球員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），又以投手群衝擊最大，加上7月洋投象魔力（Shawn Morimando）、泰迪（Teddy Stankiewicz）先後離隊，也讓球隊戰力大打折扣。

劉志威今天賽前接受媒體聯訪時分享新洋投進度，他表示，預計下週末會先有1名新洋投報到，另1名新洋投「合約內容已經談好，就差最後簽字」。

兄弟今年選秀會共挑走9名好手，劉志威透露，投手鄭浩均、徐基麟都已完成簽約、體檢，已向二軍報告。

至於鄭浩均、徐基麟能否升上一軍助陣，總教練林威助透露，近期收到的報告顯示，兩人都還需加強肌力，「如果因為真的沒有人，拉他們上來又受傷也不行，還是要再觀察一下」。（編輯：張芷瑄）1110803

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