睽違9年中職再有球員交易 悍將桃猿2換2

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中華職棒富邦悍將31日公告，與樂天桃猿球團達成共識，將以投手楊彬及野手楊晉豪，與桃猿交易換來投手王躍霖（圖）及野手林澤彬。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）中華職棒富邦悍將今天公告，與樂天桃猿球團達成共識，將以投手楊彬及野手楊晉豪，與桃猿交易換來投手王躍霖及野手林澤彬，並依聯盟規定報備，9月1日正式執行。

中職前一次球員交易案要追溯至2013年，當年有2件交易案，其中桃猿隊與兄弟隊交易，以投手耿伯軒和新台幣30萬元，換來兄弟隊投手王英山；另一起同樣與桃猿隊有關，桃猿隊以林家瑋換來統一獅隊的蔡璟豪。

富邦悍將、樂天桃猿這次季中進行球員交易，悍將送走投手楊彬及野手楊晉豪，其中楊晉豪在2017年選秀第一輪獲得悍將指名，本季出賽8場，13個打數僅敲出1支安打。

富邦悍將領隊林華韋表示，感謝楊晉豪、楊彬過去在悍將時期的努力與付出，2名優秀的球員要離開悍將，球團也相當不捨。

林華韋表示，考量球隊整體隊形、選手個人舞台，交易對選手、球團以及整個中職市場都是好事，也期望未來王躍霖、林澤彬的到來能夠貢獻戰力，為球團拿下佳績。

內野手林澤彬今年23歲，2019年自台灣體大畢業後以第3輪第5順位加盟中華職棒，守備位置以二壘為主、游擊為輔，右投左打且帶有速度優勢，是未來悍將內野重要戰力培養人選。

投手王躍霖今年31歲，2015年以第6輪第4順位加盟中職，過去多以中繼後援身分，在中職征戰8個球季，留下265場出賽57次中繼成功的紀錄，未來可望為悍將挹注牛棚戰力。（編輯：張雅淨）1110831