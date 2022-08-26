9/2新莊主場引退賽 羅力有意願拚完投

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（中央社記者黃巧雯新北25日電）富邦悍將洋投羅力返美前倒數第2場在主場先發，今天對味全龍投7局失1分，無關勝敗，面對9月2日引退賽，他表示，如果有機會願意拚完投9局，自己在那場比賽將會毫無保留。

富邦悍將洋投羅力（Mike Loree）2012年來台發展，今年球季累積滿9年年資，隔年起將可不占洋將名額，而他在符合「羅力條款」的前夕，上週拋出引退震撼彈，預計9月中旬返回美國陪伴家人。

羅力中職生涯累積101場勝投，今天是他離台前在主場新莊棒球場倒數第2場先發，吸引5013名球迷進場，也讓羅力感受到球迷熱情，直呼有起雞皮疙瘩的感覺。

羅力今天面對味全龍隊，前5.2局沒被敲出任何安打，且一度連續解決13人次，主投7局失1分，僅被擊出4安，送出1次保送，還展現K功飆出9次三振，可惜球隊以2比4遭逆轉，勝投被牛棚搞砸。

羅力賽後接受媒體聯訪時表示，賽前有跟捕手戴培峰討論投球策略，都有照著計畫進行，「儘管中間遇到一些小狀況，但調整地都還OK，今天算是一場還不錯的比賽」。

儘管球隊遭到逆轉無緣勝投，羅力仍感謝隊友守備幫忙守下分數，雖然打線受到對手壓制，他也幫隊友緩頰，「洋投鋼龍（Drew Gagnon）是名很厲害的投手 ，沒那麼好打，大家表現都很好了」。

談到6局上2出局後連續被敲出3支安打，羅力表示，第6局有發現到投球節奏變得比較趕，加上身體落地時有點失去平衡感，他說，中職擁有不少強打者，只要球路一偏高，就會因此付出代價。

談到9月2日引退賽是否會想要完投9局，羅力表示，如果可以的話當然願意，他笑著說，退場時可能要拖著手下場，但強調那場比賽自己一定會毫無保留。

儘管羅力已經37歲，但投球還有一定壓制力，對於明年是否可能復出續投，羅力表示，已經計劃要退休、沒有要考慮再投，「其實到了現在這個年紀，比起棒球還有很多重要的事情要做，必須回去扮演好爸爸、丈夫的角色」。

他還開玩笑地說，「如果中職搬到美國亞利桑那州（比賽），那他就可以繼續（投）」。（編輯：陳彥鈞）1110826