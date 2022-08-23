悍將單場得至少9分都是對桃猿 江少慶優質先發勝

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中職富邦悍將隊投手江少慶23日在新莊主場先發登板，主投7局失2分、優質先發，加上團隊火力支援，終場助隊以10比2拿勝。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月23日

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（中央社記者謝靜雯新北23日電）中職富邦悍將隊本季5次單場得9分以上比賽都是對樂天桃猿隊，今天投手江少慶7局失2分、優質先發，火力支援團隊敲出12安，終場以10比2拿下近期對戰3連勝。

中華職棒富邦悍將隊本季與樂天桃猿隊交手對戰戰績雖然不算特別好，但單場得9分以上比賽5戰對手都是樂天桃猿隊。

悍將今天在新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，1局靠著接連四壞保送、戴培峰適時安打先馳得點；2局辛元旭二壘打開啟攻勢，葉竹軒內野安打，王勝偉、王正棠、申皓瑋、范國宸接連敲出安打，2人出局後林益全、辛元旭再敲出安打，一口氣打了11人次、攻下7分大局。

桃猿隊前2局沒有得分，3局上靠著林立二壘打、郭嚴文安打追回1分。

悍將3局下靠著保送及范國宸、戴培峰接連安打再拿1分，5局悍將再靠著范國宸二壘打送回團隊第10分。

桃猿隊7局上追分，2人出局後靠著陳晨威二壘打、林立補上二壘打，再添1分，但追分不及、吞下敗仗。

悍將先發投手江少慶今天總計用88球投7局，被敲出7支安打，投出2次三振，失掉2分責失分，拿下個人本季第3勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

悍將隊總教練丘昌榮表示，連續4週對到桃猿都打到同一個先發投手狂威，之前的對戰數據確實是不理想，對方會排狂威投也是理所當然，但沒有特別針對誰研究，先發投手是誰都一樣。

丘昌榮也特別點出團隊的感覺越來越好，球員替換上場時都會彼此互相激勵，平時也會彼此討論、學習，這樣的感覺很好。（編輯：戴光育）1110823