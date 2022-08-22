富邦悍將簽下洋砲卡洛斯 預計9月上旬抵台

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職富邦悍將隊補強洋將戰力，今天宣布簽下洋砲卡洛斯（Carlos Franco），預計9月上旬抵台，補上羅力引退後的洋將缺額，球團期待卡洛斯加入為悍將野手陣容更添靈活度及火力。

中華職棒富邦悍將隊陣中洋投羅力將於9月2日最後一場先發過後引退，悍將今天公布洋將補強，簽下30歲的卡洛斯來自多明尼加，是一名右投左打的內野手，身高190公分、體重99公斤，17歲時進入美國職棒亞特蘭大勇士隊小聯盟體系，最高層級曾經在2018年上到3A，該年119場出賽敲出109支安打、包括16轟，貢獻76分打點，打擊率2成49。

卡洛斯近年效力於美國獨立聯盟大西洋職業棒球聯盟，今年在約克革命隊（York Revolution）有101場出賽，打擊率2成98，敲出110支安打、30發全壘打，貢獻95分打點，目前在大西洋聯盟打點排名第1、全壘打數排名該聯盟第2名、安打數排名第4名，在6月份以單月3成72打擊率、9支全壘打獲選單月打擊MVP，並曾在今年入選大西洋聯盟明星賽先發三壘手。

卡洛斯預計於9月上旬抵台，完成相關隔離手續後即可加入球隊訓練，悍將陣中其餘洋將還有范米特、富藍戈、安得勝，羅力引退後，期待卡洛斯加入為悍將野手陣容更添靈活度及火力，為每一場勝利做好最充足的準備。（編輯：陳政偉）1110822