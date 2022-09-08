味全龍再簽5好手 台大左投藍翊誠合約初步有共識

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）中職今年選秀球員簽約期限將屆，味全龍今天宣布，與第2至6輪指名的選手完成簽約，而第7輪獲選的台大畢業左投藍翊誠仍在服役中，雖合約初步討論有共識，將待其退伍後再洽談。

今年中職選秀球員簽約期限是9月12日，味全龍今年選秀共挑選7名好手，繼7月底與首輪選進具有旅美資歷的投手林凱威簽約後，今天公布與其他名選秀球員簽約或談約進度。

龍隊球團表示，已與第2至6輪的選手簽約，5名選手月薪均為新台幣6萬元，其中第2輪選中的遠東科大外野手冉承霖，簽約金410萬元，附帶激勵獎金30萬元。

冉承霖表示，很開心能夠實現挑戰職棒的夢想，希望能盡快向球隊報到，「也很期待接受不同的訓練，能快點上一軍當然最好，不過這不是自己能決定的事，最重要是先把自己準備好」。

龍隊第3輪指名來自中信金融管理學院的投手吳君奕，簽約金330萬元，附帶激勵獎金30萬元，吳君奕說：「希望能盡快融入這個團隊，未來自己也會把握機會跟學長們多多學習。」

第4輪指名的國立體大內野手林子宸，簽約金245萬元，附帶激勵獎金35萬元，他說：「我會配合球隊的安排，努力去達成教練對我的要求，除了挑戰自己，也會把握機會大膽嘗試。」

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第5輪獲選的中信金融管理學院投手鄭亦軒簽約金為190萬元，附帶激勵獎金20萬元。第6輪指名來自國立體大的投手許元泰，簽約金120萬元，附帶激勵獎金50萬元。

畢業於台大的左投藍翊誠這次在選秀會中第7輪獲得龍隊青睞，成為台大校史首位在選秀會中獲得中職球隊指名的球員。球團表示，由於藍翊誠目前仍在服役中，儘管合約初步討論已有共識，將待其退伍後再行洽談。（編輯：張雅淨）1110908