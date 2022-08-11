兄弟簽下選秀首輪鄭浩均 月薪25萬

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中職中信兄弟隊今年季中選秀一共選入9名年輕小將，11日宣布率先敲定首輪指名、旅美投手鄭浩均的合約，球團給予鄭浩均2.5年合約肯定並保障至2024年，月薪新台幣25萬元，另有激勵獎金。（中信兄弟提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年8月11日

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）中華職棒中信兄弟今天宣布，與今年季中選秀首輪指名的投手鄭浩均完成簽約，月薪新台幣25萬元，另有激勵獎金，合約保障至2024年。

中信兄弟今年中華職棒季中選秀一共選入9名年輕小將，率先敲定首輪指名、旅美投手鄭浩均的合約。

鄭浩均出身台東、來自國立體育大學，現年24歲，191公分、95公斤，身材高大，右投左打，2019至2021年在美國職棒洛杉磯道奇隊發展，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，直到2021年才在小聯盟初登板，今年返台投入中職選秀。

兄弟球團發布新聞稿表示，球團給予鄭浩均2.5年合約肯定，合約保障至2024年，月薪25萬元，另有激勵獎金，2024年的薪資，將依照2023年的表現調整。

鄭浩均加入兄弟後，選擇背號33號，球團表示，鄭浩均及第2輪指名的投手徐基麟目前已在二軍進行肌力增強訓練，其中鄭浩均已經開始牛棚。

徐基麟接下來將參加U23世界盃棒球賽，球團指出，合約將於日後與另外7名潛力新秀馮皓、阮裕智、盧孟揚、陳柏均、張祖恩、潘泓凱、李承恩一同對外發布。（編輯：屈享平）1110811