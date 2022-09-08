富邦悍將簽下11名新秀 黃保羅合約總值690萬

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中華職棒富邦悍將8日宣布，與季中選秀會選進11名好手完成簽約，其中提供首輪指名的投手黃保羅（圖）總值新台幣690萬元的合約，包含簽約金540萬元及激勵獎金150萬元，與一軍月薪9萬元的條件。（富邦悍將提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年9月8日

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）中華職棒富邦悍將今天宣布，與季中選秀會選進11名好手完成簽約，其中首輪指名的投手黃保羅，簽約金新台幣540萬元，附帶激勵獎金150萬元，合約總值690萬元。

富邦悍將球團今年季中選秀會一共挑選了12名好手，人數僅次於新成軍的台鋼雄鷹，除了最後一輪的林華偉選擇先至大學就讀外，球團今天發布新聞稿宣布，包括5名投手、1名捕手、3名內野手和2名外野手共11人均已完成簽約、正式入隊。

悍將選秀會首輪指名畢業於平鎮高中的投手黃保羅，目前正在備戰9月9日在美國登場的U18世界盃賽事，球團今天公布合約內容，提供黃保羅總值690萬元的合約，包含簽約金540萬元及激勵獎金150萬元，與一軍月薪9萬元的條件。

第2輪指名投手潘奕誠，畢業於台灣體大，以簽約金400萬元附帶激勵獎金80萬元、一軍月薪9萬元的條件加盟；第3輪的內野手池恩齊則與悍將簽下一紙簽約金300萬元、激勵獎金70萬元及一軍月薪7萬元的合約。

第4、5輪獲選的開南大學外野手蔡佳諺、國立體大內野手林岳谷，簽約金分別為240萬元、190萬元，而激勵獎金、一軍月薪相同，各是60萬元、9萬元。

第6輪外野手周佳樂，畢業於輔仁大學，以簽約金100萬元、激勵獎金70萬元與一軍月薪9萬元的條件加盟。

第7輪的投手林栚呈，畢業於美和科大，以簽約金60萬元、激勵獎金50萬元與一軍月薪9萬元的條件成為悍將一員。

第8輪的投手郭泰呈，畢業於彰化藝中，以簽約金30萬元、激勵獎金30萬元與一軍月薪7萬元的條件加入悍將。

第9輪的投手黃子宸，畢業於嘉義大學，以合約總值30萬元與一軍月薪9萬元的條件加盟。

第10輪的內野手賴柏均，畢業於輔仁大學，以合約總值50萬元與一軍月薪9萬元的條件披上悍將戰袍。

第11輪的捕手豊暐，畢業於台北市大，以合約總值30萬元與一軍月薪9萬元的條件加盟。（編輯：張雅淨）1110908