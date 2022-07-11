兄弟前2輪指名旅外資歷投手 遺憾沒選到廖奕安

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中華職棒選秀會中信兄弟前兩輪依序指名有旅外資歷的投手鄭浩均、徐基麟，總教練林威助（中）11日表示，比較遺憾的是沒有選到捕手廖奕安。中央社記者張新偉攝 111年7月11日

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（中央社記者謝靜雯台中11日電）中華職棒選秀會中信兄弟前兩輪依序指名有旅外資歷的投手鄭浩均、徐基麟，總教練林威助表示，選秀有排序，比較遺憾的是沒有選到捕手廖奕安。

中華職棒選秀會中信兄弟此次指名9人，前兩輪都選進具旅外資歷的投手依序是鄭浩均、徐基麟，接下來3到7輪也都是投手，依序為馮皓、阮裕智、盧孟揚、陳柏均、張祖恩，8輪選進捕手潘泓凱、9輪選進內野手李承恩。

兄弟隊總教練林威助表示，這次前段順位想要選的野手都被挑走，因此從排序較佳的投手開始選，這次的遺憾是沒有選到國立體大的捕手廖奕安。

先前不僅1支中職球隊有邀請廖奕安測試，在蹲捕方面評價高，守備起身速度很快，被視為此次選秀第2好的捕手。

林威助表示，此次選秀結果還可以，都是按照球探的排序選，選進來的順位是一回事，只是起跑點，進到職棒後的成長和表現比較重要。（編輯：唐聲揚）1110711