更多編輯台推薦新聞：
斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

日本高中棒球比賽5局狂轟17支全壘打 82比0破紀錄
運動

日本高中棒球比賽5局狂轟17支全壘打 82比0破紀錄

foodpanda外送手搖飲排行 珍珠配料冠軍、台南最愛無糖
生活

foodpanda外送手搖飲排行 珍珠配料冠軍、台南最愛無糖

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

兄弟前2輪指名旅外資歷投手 遺憾沒選到廖奕安

2022/7/11 22:50（7/11 23:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒選秀會中信兄弟前兩輪依序指名有旅外資歷的投手鄭浩均、徐基麟，總教練林威助（中）11日表示，比較遺憾的是沒有選到捕手廖奕安。中央社記者張新偉攝 111年7月11日
中華職棒選秀會中信兄弟前兩輪依序指名有旅外資歷的投手鄭浩均、徐基麟，總教練林威助（中）11日表示，比較遺憾的是沒有選到捕手廖奕安。中央社記者張新偉攝 111年7月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中11日電）中華職棒選秀會中信兄弟前兩輪依序指名有旅外資歷的投手鄭浩均、徐基麟，總教練林威助表示，選秀有排序，比較遺憾的是沒有選到捕手廖奕安。

中華職棒選秀會中信兄弟此次指名9人，前兩輪都選進具旅外資歷的投手依序是鄭浩均、徐基麟，接下來3到7輪也都是投手，依序為馮皓、阮裕智、盧孟揚、陳柏均、張祖恩，8輪選進捕手潘泓凱、9輪選進內野手李承恩。

兄弟隊總教練林威助表示，這次前段順位想要選的野手都被挑走，因此從排序較佳的投手開始選，這次的遺憾是沒有選到國立體大的捕手廖奕安。

先前不僅1支中職球隊有邀請廖奕安測試，在蹲捕方面評價高，守備起身速度很快，被視為此次選秀第2好的捕手。

林威助表示，此次選秀結果還可以，都是按照球探的排序選，選進來的順位是一回事，只是起跑點，進到職棒後的成長和表現比較重要。（編輯：唐聲揚）1110711

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族