鄭浩均二軍亮相 中繼1局無失分、最快球速149公里

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職中信兄弟隊今年選秀首輪選進投手鄭浩均今天二軍出賽，投1局沒被敲出安打、無失分，最快球速149公里；兄弟二軍今天以6比2擊敗統一獅隊。

中華職棒中信兄弟隊今年選秀首輪指名有旅外資歷的投手鄭浩均，兄弟隊11日公布與鄭浩均完成簽約，球團開出2.5年合約、合約保障至2024年，月薪新台幣25萬元，另有激勵獎金，2024年的薪資，將依照2023年的表現調整。

中華職棒二軍例行賽兄弟今天與統一獅隊交手，兩隊5局打完兄弟4比1領先，兄弟6局上靠著杜家明安打、犧牲觸擊、宋晟睿適時安打送回第5分。

6局下兄弟換上鄭浩均登板中繼，1人出局後投出四壞保送，接著讓打者敲出左外野方向飛球出局、三振抓到第3個出局數、完成投球任務。

鄭浩均中職二軍初亮相，總計用15球投1局，沒被敲出安打，投出1次保送、1次三振，無失分、無關勝敗。

兄弟9局上靠著王政順陽春砲多添保險分，獅隊9局下靠著郭阜林安打、林焌翰選到四壞保送，1人出局後楊竣翔二壘打送回球隊第2分，但攻勢沒有延續、獅隊吞下敗仗。（編輯：張芷瑄）1110826