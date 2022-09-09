台鋼雄鷹隊總計簽下32人 伍祐城簽約金470萬元

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中華職棒台鋼雄鷹隊今天公布，今年季中選秀30名球員，除1人選擇讀大學外，其餘29人全數簽下，另簽下3人自主培訓，共32人加盟，首輪第7順位指名投手伍祐城，簽約金470萬元。

台鋼雄鷹成為中職第6隊，今年選秀會上總計選了26輪、選進30名球員，先前公布狀元野手曾子祐以簽約金新台幣570萬元、激勵獎金140萬元加盟。

台鋼雄鷹今天發布新聞稿宣布，除了第22輪選進投手林建宏選擇讀大學外，其餘29人全數完成簽約，也公布前6輪、共10名選手加盟條件。

首輪第7順位指名投手伍祐城簽約金470萬元、激勵獎金100萬元；第2輪指名2人，內野手紀慶然簽約金440萬元、激勵獎金60萬元，投手謝葆錡簽約金350萬元、激勵獎金100萬元。

第3輪指名2人，捕手廖奕安簽約金335萬元、激勵獎金60萬元，外野手顏清浤簽約金250萬元、激勵獎金50萬元；第四輪指名2人，林家鋐簽約金240萬元、激勵獎金70萬元，投手黃紹睿簽約金170萬元、激勵獎金80萬元。

第5輪指名投手陳宇宏簽約金135萬元、激勵獎金100萬元，第6輪指名內野手黃劼希簽約金100萬元、激勵獎金80萬元。

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台鋼雄鷹簽下29名正式選手，伍祐城、黃劼希都是應屆高中畢業生，也入選今年U18世界盃棒球賽台灣代表隊，2日啟程前往美國參賽；紀慶然、謝葆錡、顏清浤、林家鋐、陳宇宏、高聖恩、陳翊瑄、曾宸佐、王博玄都在U23世界盃棒球賽培訓隊集訓。

台鋼雄鷹另外簽下3名自主培訓選手，包括投手黃勃睿、捕手吳柏萱、內野手顏郁軒。黃勃睿原效力屏東紅尾成棒隊；吳柏萱畢業於南英商工，也有入選今年U18代表隊；顏郁軒為陣中外野手顏清浤哥哥，共組台鋼雄鷹首對兄弟檔。（編輯：張芷瑄）1110909