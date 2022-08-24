台鋼雄鷹隊史首名選秀狀元 曾子祐合約總值710萬[影]

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中職台鋼雄鷹24日舉辦選秀狀元曾子祐（右）加盟記者會，台鋼雄鷹董事長王炯棻（左）為曾子祐戴上隊帽。（圖取自台鋼雄鷹 TSG HAWKS YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）中職台鋼雄鷹今天舉辦選秀狀元曾子祐加盟記者會，曾子祐以簽約金570萬元、激勵獎金140萬元，710萬元合約總值加入雄鷹，將披上背號1號的球衣，簽約金為高中生狀元郎次高。

台鋼雄鷹在今年中華職棒新人球員選拔會上選進隊史首名狀元曾子祐，今天舉辦加盟記者會，包括台鋼雄鷹董事長王炯棻、領隊劉東洋、副領隊謝汶芳等人出席，曾子祐的母親也到場獻上花束。

來自平鎮高中的游擊手曾子祐今年成為台鋼雄鷹隊史首名選秀狀元，也是隊史第一名簽約選手，球團在記者會中公布簽約條件及背號，合約總值新台幣710萬元，包括簽約金570萬元、激勵獎金140萬元。

中職簽約金最高紀錄仍是2002年興農牛投手蔡仲南的600萬元；而在今天之前，歷屆高中生選秀狀元以2019年味全龍的劉基鴻簽約金590萬元最高，再來是2018年富邦悍將戴培峰的560萬元，曾子祐的簽約金今天創下高中生狀元郎次高的價碼。

王炯棻表示，曾子祐對於台鋼隊史有雙重意義，為雄鷹所挑第一名選手，也是隊史首名簽約進入球隊的選手，未來將在隊史留名。

王炯棻記者會中也為曾子祐戴上隊帽，並公布曾子祐球衣背號為1號。王炯棻表示，國內外球隊背號1號的選手，都是球團靈魂人物，期許曾子祐秉持過去在少棒、青少棒、青棒時期的心態，未來帶領球隊其他選手，與他一樣堅毅、負責、守紀律，而這也是球團文化所在。（編輯：張雅淨）1110824