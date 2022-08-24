國中曾想放棄棒球 狀元郎曾子祐加盟台鋼雄鷹

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）來自平鎮高中的游擊手曾子祐，為台鋼雄鷹隊史首名選秀狀元，今天正式加盟球隊，他回首棒球路，國中時曾因陷入低潮差點放棄棒球，後來在媽媽鼓勵下重拾球具。

中華職棒台鋼雄鷹今天舉辦選秀狀元曾子祐加盟記者會，曾子祐以簽約金新台幣570萬元、激勵獎金140萬元，合約總值710萬元加入雄鷹，將披上背號1號的球衣，簽約金僅次於2002年興農牛投手蔡仲南的600萬元、2019年味全龍劉基鴻的590萬元，為史上第3高，同時也是高中生狀元郎次高的價碼。

曾子祐表示，從小到大打球很辛苦，家人都相當支持，沒給他壓力。他透露，國中時打擊曾陷入低潮，擔心升上平鎮高中後無法與其他好手競爭，讓他一度想放棄，剛好他對做菜有興趣，就萌生想要往餐飲發展的念頭。

不過，棒球是曾子祐從小追逐的目標，媽媽憂心兒子放棄可能會後悔。曾子祐透露，在媽媽鼓勵下，「告訴我試試看，沒拚到也沒關係」，讓他重拾信心，在棒球路上持續追求進步。

談到現在是否會做菜，曾子祐搖搖頭，他表示，還在練習，「媽媽煮菜的時候會去看，媽媽就會教我，但現在還沒有拿手菜」。（編輯：張雅淨）1110824