台鋼雄鷹狀元只想過曾子祐 共選26輪選進30人

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中華職棒第6隊台鋼雄鷹11日首度參加選秀會，總計指名26輪、共選進30人，統籌教練林振賢表示，7成想選的球員都有選進。圖為台鋼雄鷹最後一輪選秀。中央社記者張新偉攝 111年7月11日

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（中央社記者謝靜雯台中11日電）中華職棒第6隊台鋼雄鷹首度參加選秀會，總計指名26輪、共選進30人，統籌教練林振賢說，7成想選的球員都有選進，也直言從一開始狀元唯一選擇就是曾子祐，欣賞他的領袖氣質。

中職選秀會今晚落幕，新球隊台鋼雄鷹隊首度參加選秀會，平鎮高中游擊手曾子祐當台鋼雄鷹首任狀元，首輪第7順位則指名同樣來自平鎮高中的投手伍祐城，第2輪依序指名成棒游擊手紀慶然、投手謝葆錡，總計選了26輪、指名30名球員。

統籌教練林振賢透露，狀元一開始人選就只有曾子祐，他是這批球員最好的游擊手，場上有領袖氣質，選秀先把重要的中線架構起來，18歲的曾子祐攻守表現都很穩定，比賽解讀能力很好，伍祐城球速快、尾勁好、控球精準。

對於今天選秀結果，林振賢表示算滿意，再喜歡的球員也不可能全部選到，大概7成想要選的球員都有選進，前兩輪都指名游擊手的考量，也是希望多添中線好手，並表示游擊手如果之後改練二壘會簡單一點。

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林振賢表示，年底還有擴編選秀會，今天選秀落選球員也會考慮簽自主培訓，但回去還要再看看守位人數再進一步規劃。此次選入球員成棒球員不少，林振賢表示，高中生有潛力，但需要時間養成，球隊還是需要即戰力球員面對首年的賽事。

至於其他戰力外球員補強，林振賢表示，會考慮但還沒有正式接觸，台鋼加入中職首年打二軍，所以戰力外球員不會這麼早加入球隊，他們都是很有經驗的球員，預計明年下半季才會開始談、一步一步慢慢來。（編輯：張雅淨）1110711