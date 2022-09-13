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U23世界盃棒球賽開幕戰排天母 中職賽程調整

2022/9/13 15:53（9/13 16:11 更新）
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U23世界盃棒球賽10月13日將在台灣開打，開幕戰預計在天母棒球場舉行，中職13日公告，原訂10月13日在天母球場的統一獅隊與味全龍隊之戰延賽，比賽舉行日程將另行公告。圖為U23世界盃棒球賽培訓隊合影。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月13日
U23世界盃棒球賽10月13日將在台灣開打，開幕戰預計在天母棒球場舉行，中職13日公告，原訂10月13日在天母球場的統一獅隊與味全龍隊之戰延賽，比賽舉行日程將另行公告。圖為U23世界盃棒球賽培訓隊合影。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月13日
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（中央社記者謝靜雯台北13日電）U23世界盃棒球賽將於10月13日在台灣開打，開幕戰預計在天母棒球場舉行，中職今天發出公告，原訂10月13日在天母舉行的中職例行賽延賽。

U23世界盃棒球賽將於10月13日至23日在台灣舉行，比賽場地預計有台北市天母棒球場、台中市洲際棒球場和雲林縣斗六棒球場，台灣隊由謝承勳擔任總教練，培訓隊8月初就開始在高雄集訓，預計9月底縮減至28人名單後移往台中集訓。

U23世界盃棒球賽賽程尚未正式公布，但開幕戰會在天母棒球場舉行，中職今天也公告，原訂10月13日在天母棒球場安排的統一獅隊與味全龍隊比賽延賽，比賽舉行日程將另行公告。

洲際棒球場也是U23世界盃棒球賽比賽場地，原訂10月16日中職統一獅隊與中信兄弟隊比賽，將改至高雄澄清湖棒球場舉行。（編輯：張雅淨）1110913

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