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克魯茲加入U23世界盃集訓 林振瑋球速飆156公里

2022/8/26 13:50（8/26 14:01 更新）
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U23世界盃培訓隊25日與U18世界盃棒球賽代表隊交手，U23培訓隊以6比3拿勝，投手林振瑋（圖）飆速156公里。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月26日
U23世界盃培訓隊25日與U18世界盃棒球賽代表隊交手，U23培訓隊以6比3拿勝，投手林振瑋（圖）飆速156公里。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月26日
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）U23世界盃棒球賽台灣培訓隊持續在高雄集訓，昨天打擊教練克魯茲也加入。U23世界盃培訓隊昨天與U18世界盃棒球賽代表隊交手，U23培訓隊以6比3拿勝，林振瑋飆速156公里。

U23世界盃棒球賽將於10月13日至23日在台灣舉行，比賽場地為天母、台中洲際棒球場。中華民國棒球協會6月初就公布培訓隊名單，由總教練謝承勳領軍，陣中有多名今年選秀獲中職青睞的球員，包括紀慶然、冉承霖、徐基麟、謝葆錡、池恩齊、顏清浤、林家鋐、陳宇宏、林岳谷、高聖恩、周佳樂、陳翊瑄、曾宸佐、王博玄等人。

U23世界盃棒球賽培訓隊8月11日起在高雄集訓，昨天和今天安排與U18世界盃棒球賽代表隊打2場交流賽，打擊教練克魯茲（Tommy Cruz）昨天也加入球隊，克魯茲執教資歷豐富，多次加入台灣代表隊教練團、也曾任中職球隊打擊教練。

U23世界盃棒球賽培訓隊昨天與U18世界盃代表隊交手，U18代表隊首局抓準機會搶分，靠著單局3次四壞保送、暴投、孫易磊安打，1局攻下2分，U23培訓隊2局靠著安打、失誤追回1分，5局再添1分、扳平比數。

6局起模擬戰況，6局一壘有人，7局設定一、三壘有人，8局則是一、二壘有人開始打起；U23培訓隊6局攻下2分、7局靠著紀慶然適時安打，再添2分；U18代表隊7局下追回1分，追分不及吞敗。

U23世界盃培訓隊投手林振瑋先前曾赴美國打夏季聯盟，返台也投入培訓隊訓練，昨天中繼登板投1局、飆速156公里。（編輯：屈享平）1110826

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