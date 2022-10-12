U23世界盃棒球賽13日開打 曾頌恩扛台灣隊第4棒

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）U23世界盃棒球賽開幕戰明晚將在天母棒球場登場，台灣隊首戰出戰哥倫比亞，總教練謝承勳今天表示，預計由旅美好手陳聖平擔綱開路先鋒，而曾頌恩擔任第4棒。

U23世界盃棒球賽明天將開打，台灣隊這次由總教練謝承勳領軍，今年共12隊參賽，預賽將在天母、洲際、斗六棒球場等地進行。

台灣隊明天首戰迎戰為哥倫比亞，全隊今晚在天母棒球場練球，謝承勳先前曾透露，將採取雙先發模式，一有狀況就換投手，他今天接受媒體聯訪時表示，目前還未確定明天先發投手人選，預計最晚10時會公布名單。

打線部分，謝承勳心裡已有雛形，他表示，屬意由在美國職棒小聯盟大多打開路先鋒的陳聖平擔任開路先鋒，而中職中信兄弟野手曾頌恩將扛起第4棒，但還在考慮讓曾頌恩擔任指定打擊或守外野。

談到曾頌恩今年4月左手鉤狀骨骨折動刀，謝承勳表示，有詢問曾頌恩手部的狀況，「球團說ok，他自己有意願參加，這幾天看起來打擊訓練沒問題」。

台灣隊針對首戰對手哥倫比亞進行情蒐，謝承勳透露，投手群看起來還不錯，就看球種和控球能力，至於打線中有幾名小聯盟的打者，長打能力不錯，還須找出破綻。

地主台灣隊這次與哥倫比亞、德國、日本、南非、委內瑞拉同在A組，B組有澳洲、古巴、韓國、墨西哥、荷蘭和波多黎各，將取分組前3名隊伍晉級複賽（超級循環賽）。（編輯：張芷瑄）1111012