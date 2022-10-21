Ｕ23莊陳仲敖中繼3局飆7K 想用情緒感染隊友

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）U23世界盃棒球賽台灣今天複賽第2戰與墨西哥交手張力十足，投手莊陳仲敖中繼3局飆7K、最速154公里，情緒波動較大，他解釋希望感染隊友，「讓他們知道我們沒有在放棄的」。

U23世界盃棒球賽台灣隊今天複賽在天母棒球場與墨西哥隊交手，台灣隊1局靠著曾頌恩二壘打先馳得點，莊陳仲敖5局上墨西哥隊進攻、無人出局壘上有人時接手中繼，1人出局後接連被敲2支安打掉分，讓墨西哥隊1比1扳平比數。

莊陳仲敖沒有擴大失分危機，三振抓到出局數後情緒振奮，失掉這一分記在先發投手陳宇宏身上，莊陳仲敖6、7局僅再被敲出1支安打、穩守不失分。

莊陳仲敖總計投3局被敲出3支安打，飆出7次三振，投出1次保送、無失分，電視轉播最快球速155公里，現場計分板顯示最快球速154公里。

莊陳仲敖過往在場上少有這麼大的情緒波動，他表示，5局接手中繼，面對壘上有人的局面，多少會滿緊張的，化解危機、緊張的情緒釋放出來，也希望讓隊友知道，「我們會堅持到最後一刻、我們沒有在放棄的」。

莊陳仲敖表示，4局時就接到教練團通知要熱身，賽前也有看情蒐影片，知道墨西哥隊打者對於變化球的攻擊能力比較弱，積極進攻好球帶，才可以投出比較多的三振。

莊陳仲敖表示，面對高張力的比賽，大家都滿緊張的，會喊聲發洩一下，7局分數沒有打回來，看到隊友表情有點沮喪，也有說一些激勵的話鼓勵他們，「比賽還沒有結束，要堅持到最後」。

台灣隊延長賽第8局以1比2吞敗。

被問起今天速度的發揮，莊陳仲敖表示，退場後隊友有跟他說球速，但聽到後就馬上忘掉，專注下一個打者，也不忘賣關子，「自己有更想要的目標，等達到了再跟大家說。」

莊陳仲敖今天用球數44顆，總教練謝承勳表示，奧克蘭運動家隊有開用球數限制，今天沒有超過50顆，會再詢問一下球團，看季軍戰有沒有機會再上場。（編輯：管中維）1111021