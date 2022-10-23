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羅暐捷激將又鐵口直斷 U23世界盃陳聖平當功臣

2022/10/23 18:53（10/23 19:06 更新）
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U23世界盃棒球賽季軍戰23日在天母棒球場舉行，台灣隊迎戰墨西哥隊，陳聖平（圖）2局上擊出二壘安打，幫助球隊扳平比數。中央社記者趙世勳攝 111年10月23日
U23世界盃棒球賽季軍戰23日在天母棒球場舉行，台灣隊迎戰墨西哥隊，陳聖平（圖）2局上擊出二壘安打，幫助球隊扳平比數。中央社記者趙世勳攝 111年10月23日
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（中央社記者謝靜雯台北23日電）U23世界盃棒球賽台灣隊唯一旅外野手陳聖平複賽很悶，季軍戰單場2安包辦3分打點，率隊拿勝。隊友羅暐捷激將又鐵口直斷「陳聖平打安打，我們就贏了」，果然幫台灣打下季軍。

U23世界盃棒球賽台灣隊陣中為唯一旅外資歷野手陳聖平複賽3場比賽都沒有敲出安打，今天季軍戰，教練團在他的棒次抉擇很久，最後還是把他放入先發打序中，就是期待他可以有適時一擊幫助球隊建功。

今天季軍戰，陳聖平2局球隊1分路後時敲出二壘打、送回球隊追平分，3局適時安打，一棒2分幫助球隊超前比數，單場2安包辦3分打點，幫助球隊拿下季軍。

陳聖平表示，身為陣中唯一具有旅外資歷的野手當然會有壓力，複賽打不好時壓力更大，「有點難過、小沮喪」，隊友不斷安慰最差就這樣、放開打，爸媽的鼓勵也是支撐的力量，「我們家是基督教，遇到不好的事情就禱告，把一切交託給神」。

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陳聖平坦言因為太過想要表現造成反效果，「有點忘了怎麼做自己」，複賽與墨西哥交手輸球後，旅外球野手李灝宇傳訊息鼓勵他：「他跟我說我會更好。」

陳聖平和此次代表隊中外野手羅暐捷在2017年訓練營結緣，一起被選入U23代表隊，兩人個性相像是球隊的氣氛組，羅暐捷預賽受傷、沒能再上場，但是稱職的啦啦隊，一邊激將陳聖平說：「你打這樣倒不如我去打」，今天賽前也鐵口直斷：「只要陳聖平打安打，我們就贏了」，果然成真。（編輯：管中維）1111023

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