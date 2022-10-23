U23季軍戰拿勝投 李晨薰：謝謝自己有慢慢進步

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）U23世界盃棒球賽季軍戰，李晨薰投5局失1分、最快球速151公里，率隊擊敗墨西哥拿下勝利。克服心理層面問題，李晨薰越投越有信心，「謝謝自己有慢慢進步，這是個好的開始」。

U23世界盃棒球賽季軍戰，台灣隊今天與墨西哥交手，台灣隊派出身高196公分的投手李晨薰先發，李晨薰首局有狀況失掉1分，但越投越穩，總計投5局被敲3支安打，投出4次三振、1次保送，失掉1分責失分，率隊以3比1拿下勝利，也拿下勝投。

李晨薰說，第1局有一點狀況，換局時教練鼓勵要放鬆，已經是最後一場了，試著把壓力放下，專心面對每一名打者，副隊長徐基麟也有鼓勵，「再壞也就這樣，把可以控制的控制好就好」。

李晨薰透露，2019年底接受手肘韌帶置換（Tommy John）手術，去年初復出後，身體狀況一直沒有太大的問題，主要是心理層面的狀況，「擔心會不會投不完、手有沒有狀況，這幾年一直在克服」。

李晨薰一直被看好有旅外潛力，投完今天這場比賽，他表示，有增加旅外信心，「謝謝自己有慢慢進步，這是一個好的開始」。

李晨薰先前被2023年世界棒球經典賽台灣隊教練林岳平點名，他表示，如果有選到當然很開心，不管最後有沒有留在正選名單中都是肯定。（編輯：管中維）1111023