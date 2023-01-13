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經典賽台灣隊36人集訓名單出爐 全職業陣容出征
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經典賽台灣隊36人集訓名單出爐 全職業陣容出征

2023/1/13 12:21（1/13 12:41 更新）
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世界棒球經典賽台灣隊36人集訓名單13日公布，旅外選手有張育成（左）、鄧愷威（中）、王柏融（右）等8人，中職各隊選手28人。（中央社檔案照片）
世界棒球經典賽台灣隊36人集訓名單13日公布，旅外選手有張育成（左）、鄧愷威（中）、王柏融（右）等8人，中職各隊選手28人。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台北13日電）中華職業棒球大聯盟今天召開世界棒球經典賽（WBC）選訓會議後，公布36人集訓名單，旅外選手有張育成、王柏融等8人，中職各隊選手28人，以樂天桃猿隊及中信兄弟隊球員最多。

旅外選手部分，除台灣隊總教練林岳平之前已公布的張育成、林子偉、王柏融、張奕、宋家豪和吳念庭，還有美職舊金山巨人隊（San Francisco Giants）鄧愷威和匹茲堡海盜隊（Pittsburgh Pirates）鄭宗哲；中職5隊都有選手入選，最多的是桃猿和兄弟各7人。

投手17人為宋家豪、張奕、曾仁和、陳冠宇、黃子鵬、陳禹勳、王維中、林凱威、陳冠偉、江少慶、陳仕朋、曾峻岳、胡智為、呂彥青、吳哲源、李振昌及鄧愷威；捕手4人是吉力吉撈．鞏冠、戴培峰、林岱安和高宇杰。

內野手9人包括張育成、林子偉、吳念庭、鄭宗哲、范國宸、江坤宇、王威晨、岳東華和林立；外野手6人有王柏融、成晉、陳晨威、郭天信、陳傑憲及林安可。

台灣隊28日開始集訓，但旅日選手2月15日後才會加入集訓，旅美選手也要到2月後陸續加入，正式30人參賽名單2月6日繳交；在台中市舉行的WBC經典賽A組預賽3月8日開打，之前會有2場官辦熱身賽。（編輯：李明宗）1120113

台灣隊36人集訓名單13日出爐，內野手包含王威晨（左）等9人、投手則有黃子鵬（右）等17人。（中央社檔案照片）
台灣隊36人集訓名單13日出爐，內野手包含王威晨（左）等9人、投手則有黃子鵬（右）等17人。（中央社檔案照片）
#張育成
#王柏融
#宋家豪
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