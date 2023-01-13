王威晨領袖特質 林岳平欽點任經典賽新一代台灣隊長

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）世界棒球經典賽（WBC）台灣隊總教練林岳平今天表示，中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊長王威晨具領袖特質，選王威晨當隊長，希望王威晨帶領新一代台灣隊。

中職稍早召開WBC選訓會議後，公布36人集訓名單；林岳平表示，名單出爐後就告知也入選的王威晨，希望王威晨當隊長，號召選手、帶領台灣隊，王威晨也回應會準備好，幫所有隊員展現最好的一面。

31歲的王威晨2019年世界12強棒球賽就有大賽經驗，當時好表現獲選最佳三壘手。

林岳平談及選王威晨當隊長原因時說，王威晨是中職近幾年具代表性的較資深選手，在兄弟也是隊長，有領袖氣質，希望帶領選手在台中市展現地主優勢。

WBC經典賽A組預賽3月8日在台中開打，之前會有2場官辦熱身賽。

此外，國際棒球賽事由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停擺幾年，台灣隊上次打一級國際賽事已是12強賽；林岳平表示，過往3年國際賽事較少，以往在國際舞台上表現優異選手，現在年齡層都在35歲以上。這次選出的選手平均年齡26歲到28歲，希望未來撐起新台灣隊，打出新樣貌。

教練團陣中，以林岳平為首，包括牛棚教練王建民、首席兼捕手教練高志綱、打擊教練彭政閔及外野守備兼跑壘教練張建銘等過往有豐富國際賽經驗，林岳平說，從集訓開始就幫選手調整身心靈，希望傳達生活上或比賽中經驗給選手發揮。（編輯：李明宗）1120113