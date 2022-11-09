台灣大賽中信兄弟2連霸 奪隊史第9冠[影]

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中華職棒中信兄弟隊9日晚間在2022台灣大賽第4戰，成功於主場台中洲際棒球場以系列賽4連勝完成連霸，奪得隊史第9座總冠軍，賽後場邊球迷拋下黃色彩帶，球員們也興奮衝入場內慶祝。中央社記者張新偉攝 111年11月9日

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（中央社記者黃巧雯台中9日電）中職中信兄弟今天總冠軍賽第4戰靠著投手吳哲源7局失2分，以及岳東華2局下超前安，以3比2擊敗樂天桃猿，以4連勝完成2連霸，奪隊史第9冠，在滿場2萬名球迷面前拋下黃色彩帶。

中信兄弟總冠軍賽前2戰作客桃園，拿下2連勝，昨天移師主場台中洲際棒球場，再搶下1勝，系列賽以3比0聽牌，今天派出投手吳哲源先發，力拚在主場封王。



桃猿隊由王溢正掛帥主投，王溢正生涯總冠軍賽5勝0敗，至今維持不敗之身，今天首局遭遇亂流，兄弟隊開路先鋒岳政華首局率先掃出二壘安打，再靠著江坤宇安打，跑回第一分。



桃猿隊2局上展開反擊，廖健富揮出總冠軍賽生涯首轟、扳成平手；兄弟隊2局下攻勢再起，王威晨、洋砲福來喜（Francisco Pena）、岳東華連續安打，幫助球隊以2比1反超。

影片來源：CPBL 中華職棒

6局下林書逸二壘安打開啟兄弟隊攻勢，2出局後洋砲福來喜擊成二壘方向滾地球，桃猿隊二壘手林立正要接球時，游擊手馬傑森也往同方向前進，兩人隨後相撞，讓兄弟隊趁機攻下第3分。

吳哲源8局上續投，桃猿隊吹起反攻號角，郭永維、郭嚴文連續安打，兄弟隊換上呂彥青救火，又保送馬傑森，形成滿壘，陳晨威隨後擊出內野滾地球帶有1分打點，追成2比3，成晉關鍵時刻擊出雙殺打，未能延續攻勢，最終兄弟隊就以1分差險勝，系列賽以4連勝奪冠。



兄弟隊投手吳哲源首度在總冠軍賽先發，繳出7局失2分表現，敲出5支安打，包括1轟，另有1次保送和6次三振。桃猿隊王溢正僅投1.2局被敲5安、失2分就退場，吞下生涯總冠軍賽首敗。



吳哲源獲選第4戰單場MVP，而岳政華系列戰表現出色，獲選總冠軍賽MVP，捕手福來喜則是勝隊優秀球員。敗隊優秀球員則是桃猿隊的陳晨威。



兄弟隊從2014年起成為總冠軍賽的常客，近9年內8度闖入總冠軍賽，前6次都未能如願抱走冠軍，只能眼睜睜看著對手拋下封王彩帶，兄弟隊直到去年4連勝以橫掃統一獅隊才打破魔咒，拿下隊史（含前身兄弟象）第8座總冠軍。



兄弟隊今年總冠軍賽成功壓制樂天桃猿打線，以4比0登頂，連2年稱霸中職，收下隊史第9冠，同時也是中信集團接手兄弟隊後第2冠。（編輯：陳政偉）1111109

影片來源：CPBL 中華職棒

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中華職棒台灣大賽中信兄弟隊尋求衛冕氣勢旺，9日晚間順利以4連勝於台中洲際棒球場拿下2022年度總冠軍，完成2連霸，笑收隊史第9座總冠軍，球員們都難掩開心興奮情緒。中央社記者張新偉攝 111年11月9日

中華職棒中信兄弟隊9日晚間在台灣大賽以系列賽4連勝之姿完成連霸，拿下2022年度總冠軍，兄弟選手們開心在黃色封王彩帶海中衝上場、互相擁抱慶祝。中央社記者張新偉攝 111年11月9日

中華職棒中信兄弟隊2022年總冠軍賽成功壓制樂天桃猿隊打線，以系列賽4比0登頂，連2年稱霸中職，讓黃彩帶在台中主場漫天飛揚；投手呂彥青也在確定球隊封王後興奮振臂、仰天吶喊。中央社記者張新偉攝 111年11月9日

中職中信兄弟9日總冠軍賽第4戰靠著投手吳哲源7局好投僅失2分。中央社記者張新偉攝 111年11月9日

2022中華職棒總冠軍賽關鍵第4戰9日在洲際棒球場登場，3連勝聽牌的中信兄弟隊力拚主場封王，2局下，兄弟岳東華敲安帶1分打點，助隊領先。中央社記者張新偉攝 111年11月9日

2022中職總冠軍賽持續展開，中信兄弟隊9日力拚台中主場封王，2局下，三壘跑者王威晨（中右）靠著隊友敲安順利衝回本壘得分，也助隊領先比數，開心與隊友抱成一團慶祝。中央社記者張新偉攝 111年11月9日

中職總冠軍賽第4戰9日晚間在台中洲際棒球場繼續展開，中信兄弟隊力拚主場封王，樂天桃猿隊先發投手王溢正僅投1.2局失2分退場，隨後換上陳冠宇（圖）中繼。中央社記者張新偉攝 111年11月9日

2022中華職棒總冠軍賽第4戰9日在台中洲際棒球場繼續登場，樂天桃猿隊先發投手王溢正僅投1.2局失2分，在二、三壘有人時退場。中央社記者張新偉攝 111年11月9日