台灣大賽中信兄弟2連霸 奪隊史第9冠[影]
（中央社記者黃巧雯台中9日電）中職中信兄弟今天總冠軍賽第4戰靠著投手吳哲源7局失2分，以及岳東華2局下超前安，以3比2擊敗樂天桃猿，以4連勝完成2連霸，奪隊史第9冠，在滿場2萬名球迷面前拋下黃色彩帶。
中信兄弟總冠軍賽前2戰作客桃園，拿下2連勝，昨天移師主場台中洲際棒球場，再搶下1勝，系列賽以3比0聽牌，今天派出投手吳哲源先發，力拚在主場封王。
桃猿隊由王溢正掛帥主投，王溢正生涯總冠軍賽5勝0敗，至今維持不敗之身，今天首局遭遇亂流，兄弟隊開路先鋒岳政華首局率先掃出二壘安打，再靠著江坤宇安打，跑回第一分。
桃猿隊2局上展開反擊，廖健富揮出總冠軍賽生涯首轟、扳成平手；兄弟隊2局下攻勢再起，王威晨、洋砲福來喜（Francisco Pena）、岳東華連續安打，幫助球隊以2比1反超。
6局下林書逸二壘安打開啟兄弟隊攻勢，2出局後洋砲福來喜擊成二壘方向滾地球，桃猿隊二壘手林立正要接球時，游擊手馬傑森也往同方向前進，兩人隨後相撞，讓兄弟隊趁機攻下第3分。
吳哲源8局上續投，桃猿隊吹起反攻號角，郭永維、郭嚴文連續安打，兄弟隊換上呂彥青救火，又保送馬傑森，形成滿壘，陳晨威隨後擊出內野滾地球帶有1分打點，追成2比3，成晉關鍵時刻擊出雙殺打，未能延續攻勢，最終兄弟隊就以1分差險勝，系列賽以4連勝奪冠。
兄弟隊投手吳哲源首度在總冠軍賽先發，繳出7局失2分表現，敲出5支安打，包括1轟，另有1次保送和6次三振。桃猿隊王溢正僅投1.2局被敲5安、失2分就退場，吞下生涯總冠軍賽首敗。
吳哲源獲選第4戰單場MVP，而岳政華系列戰表現出色，獲選總冠軍賽MVP，捕手福來喜則是勝隊優秀球員。敗隊優秀球員則是桃猿隊的陳晨威。
兄弟隊從2014年起成為總冠軍賽的常客，近9年內8度闖入總冠軍賽，前6次都未能如願抱走冠軍，只能眼睜睜看著對手拋下封王彩帶，兄弟隊直到去年4連勝以橫掃統一獅隊才打破魔咒，拿下隊史（含前身兄弟象）第8座總冠軍。
兄弟隊今年總冠軍賽成功壓制樂天桃猿打線，以4比0登頂，連2年稱霸中職，收下隊史第9冠，同時也是中信集團接手兄弟隊後第2冠。（編輯：陳政偉）1111109
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