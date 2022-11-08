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鄭凱文總冠軍賽奪勝沒特別策略 相信隊友守備

2022/11/8 23:26
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（中央社記者黃巧雯台中8日電）中職中信兄弟投手鄭凱文今天總冠軍賽第3戰迎戰樂天桃猿，投7局失2分，率隊以7比2勝出，取得3連勝聽牌優勢。鄭凱文透露，賽前沒什麼特別策略，就相信隊友守備。

中信兄弟總冠軍賽第3戰以7比2擊退樂天桃猿，系列賽拿下3勝0敗，最快明天在主場台中洲際棒球場封王。

兄弟隊先發投手鄭凱文儘管今天7局中有5局讓桃猿隊打者上壘，但關鍵時刻都能化解危機或降低傷害，投7局被敲8安，保送、觸身球和三振各1次，僅失2分，摘下勝投，賽後獲選單場MVP。

鄭凱文賽後接受媒體聯訪時表示，儘管幾乎每局都有危機，還是要對自己有信心，不要說被打就膽怯，還是要大膽一點，設法讓對手擊出不營養的球、無法延續攻勢。

鄭凱文透露，賽前對桃猿隊沒什麼特別策略，就與平常例行賽一樣，依照捕手配球丟球，並相信自己隊友，「大家都知道我們守備很好，不要怕被打」。

面對具有長打能力的桃猿隊長打，且擊球攻擊慾望旺盛，鄭凱文提醒自己，要投好每一球，不要太多失投，並減少長打。

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談到隊友第5局單局攻下4分是否增添投球信心，鄭凱文坦言，不會在意隊友打多少分，上場後就要設法將每一局失分降到最低， 盡量攻擊打者好球帶，不要怕被打。

鄭凱文生涯例行賽對桃猿隊出賽18場，拿下1勝1敗，防禦率6.45，但本季首度對戰桃猿隊，就是在總冠軍賽，儘管讓鄭凱文有點意外，但他認為，無論遇到哪一隊，上場就是要拿出好表現，「這麼重要的總冠軍賽，要比平常更相信自己、相信隊友」。（編輯：林治平）1111108

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