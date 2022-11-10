與林威助之間有秘密 辜仲諒：將改變台灣棒球生態

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（中央社記者黃巧雯台中10日電）中職中信兄弟勇奪隊史第9冠後，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒與總教練林威助賽後說了悄悄話，他表示，是秘密，且對整個台灣棒球是有幫助的，會改變台灣棒球生態。

中信兄弟總冠軍賽以4連勝擊敗樂天桃猿隊，辜仲諒9日在主場台中洲際棒球場見證球隊2連霸，且是隊史第9座冠軍。

辜仲諒接受媒體聯訪時表示：「我很感動看到他們的成就，我們那時候買兄弟的時候，很多人反對，洪家的退出，也是很多因素，那時候象迷都很失望，我們花了這麼久時間，證明只要用心、永不放棄，團結一致，就能克服所有困難。」

辜仲諒賽後與總教練林威助說了悄悄話，但辜仲諒以秘密為由，不願透露，他說：「我和威助之間有些秘密，是好的秘密。」

辜仲諒表示，這個秘密是對整個台灣是有幫助，「可能過幾個月大家就會知道，對台灣棒球是一件很大的突破，會改變我們台灣棒球生態，台灣棒球市場很小，我們必須跨出去」。

辜仲諒身兼世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長，他在與教練和球員同享榮耀後，隨即於9日晚間11時參與WBSC棒球部董事會的視訊會議，透過視訊向各會員國代表分享中信兄弟2連霸的喜訊，WBSC會長法卡利（Riccardo Fraccari）也特別恭賀辜仲諒、恭喜中信兄弟勇奪總冠軍。

這也成為這次WBSC棒球部董事會討論未來5年世界盃棒球錦標賽議題的一段小插曲。（編輯：陳正健）1111110