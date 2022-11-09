呂彥青總冠軍賽3救援成功隊史新猷 開心看彩帶拋下

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（中央社記者黃巧雯台中9日電）中職中信兄弟投手呂彥青今年總冠軍賽對戰樂天桃猿，系列賽拿下3次救援成功，打破隊史紀錄，9局上在拿下最後1個出局數後，享受黃色彩帶在身邊飄落，讓他直呼很開心。

兄弟隊今年總冠軍賽以直落四橫掃桃猿隊，其中後援投手呂彥青4場比賽就3度登板，投4局，防禦率2.25，被敲出1安和送出1保送，3次救援成功也締造隊史新猷。

呂彥青總冠軍賽第4戰8局上球隊3比1領先，無人出局，一、三壘有人時登板，先保送馬傑森，形成滿壘，陳晨威隨後擊出內野滾地球帶有1分打點，追成2比3，呂彥青關鍵時刻穩住陣腳，讓成晉擊出雙殺打，化解危機，最終兄弟隊就以3比2險勝，系列賽以4連勝奪冠。

呂彥青從先發轉戰牛棚，到成為球隊終結者，他表示：「自己也沒有想到，今年成為球隊終結者，想把任務扛下來。」

儘管呂彥青擔任終結者，一度遭到外界質疑，總教練林威助依舊相信呂彥青，他強調，球隊相信呂彥青的能力，最後還是幫球隊守住勝利，「我覺得這個應該是團隊勝利」。

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呂彥青去年在場邊看著黃色彩帶拋下，今天9局上三振桃猿隊朱育賢、拿下第3個出局數後，站在場中央享受彩帶從周圍飄落，他說：「自己也覺得生涯沒想過會遇到這種畫面，滿開心的。」

另外，總教練林威助今年季後挑戰賽前遇到媽媽車禍，儘管沒有主動和球員提及，但呂彥青透露，其實大家都知道，他認為，教練很辛苦，「關鍵比賽遇到這種事情，相信他的壓力比我們大很多，把這個冠軍送給他，就是最好的禮物」。（編輯：林治平）1111109