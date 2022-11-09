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季後賽前母親車禍 林威助奪冠後：可以放心去看她

2022/11/9 23:24
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（中央社記者黃巧雯台中9日電）中職中信兄弟總教練林威助去年總冠軍賽開打前因腸胃不適掛急診，今年季後挑戰賽前則遇到媽媽車禍，在順利完成2連霸後，他也鬆口氣，「我可以放心地趕快去看她（媽媽）」。

中信兄弟去年總冠軍賽，面對統一獅隊以4連勝過關，今年面對樂天桃猿同樣僅用4場帶走冠軍。

林威助總冠軍賽帶兵8連勝，為中職第一人，帶領兄弟隊完成2連霸，他賽後接受媒體聯訪時直呼：「終於可以放鬆了，都靠選手努力，今天球賽打得很精彩。」

兄弟隊今晚封王戰以3比2勝出，談到8局上選擇讓先發投手吳哲源續投，林威助解釋，投手教練考量吳哲源用球數還在正常範圍內，但一上去就遇到危機，所幸後援投手呂彥青和上次一樣守住。

對比連2年同樣都以4連勝封王，林威助坦言，去年是菜鳥，每一天都過得滿辛苦，擔心的事情也滿多，「去年也有很多試煉，總冠軍賽前腸胃不舒服去住院」。

林威助透露，今年季後挑戰賽出戰味全龍前，媽媽發生嚴重車禍，也手術了好幾次，林威助過程中一度哽咽地說不出話來，「最後她腳是有保住，但是很辛苦」。

林威助透露，現在總冠軍賽4場就結束，「我可以放心地趕快去看她（媽媽）」。

「球員都很努力，4戰就結束，我也非常高興」，林威助賽後也對著觀眾席的球迷分享感言，他開心地說，能在家鄉滿場觀眾前拿到總冠軍就是爽。（編輯：林治平）1111109

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