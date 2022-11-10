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岳政華最年輕總冠軍賽MVP 看主場拋彩帶差點哭

2022/11/10 01:07
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（中央社記者黃巧雯台中10日電）中職中信兄弟隊野手岳政華總冠軍賽系列賽表現優秀，以21歲之姿，成為史上最年輕的總冠軍賽MVP，回憶起主場拋下彩帶那一刻，他表示，畫面很美，讓他有點想哭。

岳政華第3度參加總冠軍賽，今年總冠軍賽4場全勤，16個打數敲出7支安打，打擊率高達4成38，貢獻1分打點，為球隊跑回4分，稱職扮演開路先鋒的角色，兄弟隊4連勝擊敗樂天桃猿，完成2連霸，岳政華賽後獲選為總冠軍賽MVP，21歲的他，同時也是史上最年輕總冠軍賽MVP。

在得知獲選為總冠軍賽MVP後，岳政華直呼很開心，他透露：「這也是我第一次在季後賽打第一棒，都有不錯上壘率 ，我就是盡最大的力量，為球隊拿下勝利。」

岳政華與同隊的哥哥岳東華平時互相鼓勵，他說：「看他打很好，我也想要安打，就渴望連線。」

在主場看到黃色彩帶拋下那一刻，岳政華坦言，畫面很美，讓他有點想哭。

談到明年目標，岳政華表示，希望在休賽季做好功課，盡量提高上壘率。（編輯：陳正健）1111110

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