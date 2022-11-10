中信兄弟季後賽4戰進帳5500萬 預計20日封王遊行

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中華職棒中信兄弟隊9日晚間在台灣大賽以系列賽4連勝之姿完成連霸，拿下2022年度總冠軍，兄弟選手們開心在黃色封王彩帶海中衝上場、互相擁抱慶祝。中央社記者張新偉攝 111年11月9日

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊今天公布季後賽門票與商品銷售收入，季後挑戰賽及總冠軍賽合計4場主場台中洲際棒球場賽事，共進帳約新台幣5500萬元，封王遊行預計20日登場。

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兄弟季後挑戰賽以3比1淘汰味全龍隊，總冠軍賽面對樂天桃猿隊，以直落四收下隊史第9冠。

兄弟在總冠軍賽握有第3、4戰主場優勢，第3戰吸引1萬7112人進場，第4戰湧入滿場2萬名球迷，見證兄弟2連霸；球團公布相關銷售統計，這2場主場票房及商品收入近4000萬元，而2場季後挑戰賽主場票房及商品收入共1500萬元。（編輯：李明宗）1111110

影片來源：CPBL 中華職棒

中華職棒台灣大賽中信兄弟隊尋求衛冕氣勢旺，9日晚間順利以4連勝於台中洲際棒球場拿下2022年度總冠軍，完成2連霸，笑收隊史第9座總冠軍，球員們都難掩開心興奮情緒。中央社記者張新偉攝 111年11月9日

中職中信兄弟隊9日順利以總冠軍賽4連勝之姿達成2連霸，拿下隊史第9冠，賽後選手們合力將總教練林威助（上）拋起慶祝，還一邊噴上紅土。中央社記者張新偉攝 111年11月10日

中職中信兄弟隊9日順利在台中洲際棒球場，以總冠軍賽系列戰4連勝之姿完成2連霸，連2年都以4連勝封王，賽後全隊在場中與球迷開心合影。中央社記者張新偉攝 111年11月10日

中華職棒中信兄弟隊9日在台中洲際棒球場以系列賽4連勝之姿，成功搶下年度總冠軍寶座，賽後兄弟全隊成員等人開心拉起總冠軍旗，在場中留影。中央社記者張新偉攝 111年11月9日