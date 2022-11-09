中信兄弟挺過2次疫情考驗 靠板凳及年輕球員撐起連霸
（中央社記者黃巧雯台中9日電）中職中信兄弟上半季走得跌跌撞撞，到下半季奪冠，闖進總冠軍賽，再度登上王座，總教練林威助今天表示，今年球隊歷經2波疫情，靠著板凳、年輕球員撐住，才能有今年成績。
中信兄弟今天總冠軍賽第4戰在主場台中洲際棒球場以3比2擊敗樂天桃猿，以4連勝完成連霸，奪得隊史第9座總冠軍。
中信兄弟上半季數度陷入連敗，而下半季爭冠關鍵期，還傳出多名主力球員接連確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），考驗林威助帶兵能力，所幸球隊9月拉出一波9連勝，順利登上下半季王座，季後挑戰賽先以3比1淘汰味全龍，總冠軍賽面對桃猿隊，更以直落四過關。
「相信團隊。」林威助用4個字點出關鍵，他表示，今年出現2波疫情，那段時間也非常很辛苦，無論是板凳或年輕球員撐住，才能有今年成績。
兄弟隊今年總冠軍賽不少年輕球員挺身而出，包括岳政華、陳文杰、江坤宇輪流在攻守兩端繳出好表現。
林威助表示，球隊外野競爭激烈，「有良好競爭，球隊在外野這塊，應該比較不用擔心」，而他也期許內野也能形成良好競爭，讓原本先發選手更有危機感，對球隊是件好事。
陳子豪今年雖然才27歲，但卻從2014年起只要球隊有打進總冠軍賽，無役不與，包括今年在內，已經是8度參賽，且在第2戰揮出關鍵3分砲，稱職扮演球隊第4棒角色。
兄弟隊連2年都以4連勝封王，陳子豪認為，「大家每個人都做好個自己的工作，球隊就會很順」，他以年輕球員宋晟睿為例，今年任務以代跑、代守為主，確實扮演被賦予的角色，也讓教練更好調度，球隊就會朝著更好的方向前進。
「每一個人都很重要，不只一軍選手。」陳子豪認為，今年球隊外野幾乎換了新面孔，二軍選手一升上一軍，必須把握機會，「需要你，就要有好表現」。
另外，今年洋砲福來喜（Francisco Pena）加入兄弟隊，並在上半季尾聲成為主戰捕手，也為球隊帶來化學效應，就連投手鄭凱文也相當有感。
鄭凱文表示，福來喜配球大膽、靈活，不會僅專注1、2顆球種，且即使球數落後，也會設法引導投手找回節奏、要回優勢，並贏得投手群的信任感。（編輯：陳清芳）1111109
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