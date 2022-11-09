中信兄弟挺過2次疫情考驗 靠板凳及年輕球員撐起連霸

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2022中職總冠軍賽持續展開，中信兄弟隊9日力拚台中主場封王，2局下，三壘跑者王威晨（中右）靠著隊友敲安順利衝回本壘得分，也助隊領先比數，開心與隊友抱成一團慶祝。中央社記者張新偉攝 111年11月9日

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（中央社記者黃巧雯台中9日電）中職中信兄弟上半季走得跌跌撞撞，到下半季奪冠，闖進總冠軍賽，再度登上王座，總教練林威助今天表示，今年球隊歷經2波疫情，靠著板凳、年輕球員撐住，才能有今年成績。

中信兄弟今天總冠軍賽第4戰在主場台中洲際棒球場以3比2擊敗樂天桃猿，以4連勝完成連霸，奪得隊史第9座總冠軍。

中信兄弟上半季數度陷入連敗，而下半季爭冠關鍵期，還傳出多名主力球員接連確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），考驗林威助帶兵能力，所幸球隊9月拉出一波9連勝，順利登上下半季王座，季後挑戰賽先以3比1淘汰味全龍，總冠軍賽面對桃猿隊，更以直落四過關。

「相信團隊。」林威助用4個字點出關鍵，他表示，今年出現2波疫情，那段時間也非常很辛苦，無論是板凳或年輕球員撐住，才能有今年成績。

兄弟隊今年總冠軍賽不少年輕球員挺身而出，包括岳政華、陳文杰、江坤宇輪流在攻守兩端繳出好表現。

林威助表示，球隊外野競爭激烈，「有良好競爭，球隊在外野這塊，應該比較不用擔心」，而他也期許內野也能形成良好競爭，讓原本先發選手更有危機感，對球隊是件好事。

陳子豪今年雖然才27歲，但卻從2014年起只要球隊有打進總冠軍賽，無役不與，包括今年在內，已經是8度參賽，且在第2戰揮出關鍵3分砲，稱職扮演球隊第4棒角色。

兄弟隊連2年都以4連勝封王，陳子豪認為，「大家每個人都做好個自己的工作，球隊就會很順」，他以年輕球員宋晟睿為例，今年任務以代跑、代守為主，確實扮演被賦予的角色，也讓教練更好調度，球隊就會朝著更好的方向前進。

「每一個人都很重要，不只一軍選手。」陳子豪認為，今年球隊外野幾乎換了新面孔，二軍選手一升上一軍，必須把握機會，「需要你，就要有好表現」。

另外，今年洋砲福來喜（Francisco Pena）加入兄弟隊，並在上半季尾聲成為主戰捕手，也為球隊帶來化學效應，就連投手鄭凱文也相當有感。

鄭凱文表示，福來喜配球大膽、靈活，不會僅專注1、2顆球種，且即使球數落後，也會設法引導投手找回節奏、要回優勢，並贏得投手群的信任感。（編輯：陳清芳）1111109

中華職棒中信兄弟隊在2022年總冠軍賽成功壓制樂天桃猿隊打線，以系列賽4比0登頂，連2年稱霸中職，收下隊史第9冠，同時也是中信集團接手兄弟隊後第2冠。中為兄弟投手呂彥青。中央社記者張新偉攝 111年11月9日

中職中信兄弟總冠軍賽拿下3連勝，第4戰9日晚間在洲際棒球場由吳哲源（圖）登板。中央社記者張新偉攝 111年11月9日

2022中華職棒總冠軍賽關鍵第4戰9日在洲際棒球場登場，3連勝聽牌的中信兄弟隊力拚主場封王，2局下，兄弟岳東華敲安帶1分打點，助隊領先。中央社記者張新偉攝 111年11月9日

中職中信兄弟總冠軍賽拿下3連勝，第4戰9日晚間在洲際棒球場舉行，吸引滿場2萬名球迷進場。中央社記者張新偉攝 111年11月9日

中華職棒中信兄弟隊9日繼續在台中洲際球場交手樂天桃猿隊，滿場2萬名球迷隨著兄弟專屬啦啦隊Passion Sisters帶動，賣力為兄弟應援加油。中央社記者張新偉攝 111年11月9日

2022中華職棒台灣大賽第4戰9日晚間在台中洲際球場登場，關鍵賽事也吸引滿場2萬名球迷入座，不少人高舉看板為球隊加油。中央社記者張新偉攝 111年11月9日