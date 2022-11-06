台灣大賽陳子豪開轟、泰樂好投 兄弟2連勝[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒總冠軍賽第2戰6日在樂天桃園棒球場進行，3局上中信兄弟陳子豪擊出右外野方向全壘打，帶有3分打點，幫助球隊超前比數。中央社記者張新偉攝 111年11月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯桃園6日電）中華職棒總冠軍賽第2戰中信兄弟隊靠著泰樂8局無四死球僅失1分、優質先發壓制對手，陳子豪3局敲出致勝3分砲，率隊以4比1擊敗樂天桃猿隊，總冠軍賽取得2連勝。



中職總冠軍賽昨天開打，中信兄弟首戰靠著王牌洋投德保拉先發7局失2分、好投壓制，率隊以5比3擊敗樂天桃猿隊、搶下首勝，今天兩隊繼續在樂天桃園棒球場交手。



桃猿隊2局下有攻勢，1人出局後廖健富安打開啟攻勢，梁家榮安打推進，成晉二壘打幫助球隊先馳得點；兄弟3局上追分，岳東華選到四壞保送、許基宏獲觸身球保送，陳子豪開轟、3分砲幫助球隊翻轉戰局，這發全壘打也是陳子豪生涯總冠軍賽第2轟。

影片來源：CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道

兄弟7局上攻勢再起，岳政華選到四壞保送，陳子豪安打推進，陳文杰二壘打，替球隊多添1分保險分；陳子豪延續好手感，今天單場2安3打點、打擊表現最亮眼。



兄弟先發投手泰樂今天前2局狀況比較多，但3局過後回穩，總計用111球投8局，被敲出8支安打，失掉1分責失分，沒有投出四死球，好投壓制幫助球隊拿下勝利、也拿下勝投，獲選單場最有價值球員（MVP）。



桃猿隊先發投手曾仁和今天中職總冠軍賽初登板，投5.2局被敲4支安打，投出4次三振、4次四死球，失掉3分責失分、承擔敗投。



今天比賽湧入1萬1392名觀眾，為桃園棒球場總冠軍賽史上第23場觀眾人數破萬；總冠軍賽第3、4戰將移往兄弟主場台中洲際棒球場舉行，截至今天賽前第3戰預售1萬4500張票，第4戰預售1萬6000張票。（編輯：張雅淨）1111106

2022中華職棒總冠軍賽6日在樂天桃園棒球場進行第2戰，3局上中信兄弟陳子豪（右2）擊出右外野方向全壘打，帶有3分打點，幫助球隊超前比數，回到休息區與隊友慶祝。中央社記者張新偉攝 111年11月6日

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽6日在樂天桃園棒球場進行第2戰，2局下，樂天桃猿隊成晉（左）敲出二壘安打，幫助球隊先馳得點，上到二壘後，振奮吶喊。中央社記者張新偉攝 111年11月6日

2022中華職棒總冠軍賽6日在樂天桃園棒球場進行第2戰，2局下，樂天桃猿隊成晉敲出二壘安打，送回壘上的隊友廖健富（中），幫助球隊先馳得點。中央社記者張新偉攝 111年11月6日

2022中華職棒總冠軍賽6日在樂天桃園棒球場進行第2戰，2局下，樂天桃猿隊成晉（圖）敲出二壘安打，幫助球隊先馳得點。中央社記者張新偉攝 111年11月6日

中華職棒總冠軍賽6日在樂天桃園棒球場進行第2戰，7局上，中信兄弟陳文杰（中）擊出二壘安打，替球隊多添1分保險分，上到二壘開心向休息室隊友振臂吶喊。中央社記者張新偉攝 111年11月6日

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽）第2戰6日繼續在樂天桃園棒球場進行，7局上中信兄弟隊攻勢再起，岳政華選到四壞保送，陳子豪安打推進，陳文杰（圖）擊出二壘安打，替球隊多添1分保險分。中央社記者張新偉攝 111年11月6日

中華職棒總冠軍賽第2戰中信兄弟隊靠著泰樂（Tyler Viza）8局無死四球僅失1分、優質先發壓制對手，終場以4比1擊敗樂天桃猿隊，總冠軍賽取得2連勝。賽後選手在場中互相致意後退場。中央社記者張新偉攝 111年11月6日

中華職棒總冠軍賽「台灣大賽」第2戰，中信兄弟隊6日靠著泰樂（Tyler Viza）8局無死四球僅失1分、優質先發壓制對手，陳子豪3局敲出致勝3分砲，率隊以4比1擊敗樂天桃猿隊，總冠軍賽取得2連勝。中央社記者張新偉攝 111年11月6日