林泓育敲生涯總冠軍賽第9轟 與羅敏卿並列中職第2[影]
2022/11/5 19:11（11/5 22:42 更新）
中華職棒總冠軍賽開打，樂天桃猿隊5日在主場迎戰中信兄弟隊，桃猿陣中老經驗捕手林泓育（圖）4局敲出陽春砲，生涯總冠軍賽累計敲出9轟，與前統一獅選手羅敏卿並列史上第2多。中央社記者張新偉攝 111年11月5日
（中央社記者謝靜雯桃園5日電）中職總冠軍賽樂天桃猿隊今天主場迎戰中信兄弟隊，桃猿隊由老經驗捕手林泓育先發，4局敲出陽春砲，幫助球隊將比數追至1比3，總冠軍賽敲出9轟超越彭政閔，與羅敏卿並列史上第2多。
中華職棒7戰4勝制總冠軍賽今天開打，樂天桃猿隊在主場樂天桃園棒球場迎戰中信兄弟隊，兄弟首局攻下3分，桃猿隊前3局打完沒能拿下分數。
桃猿隊4局2人出局後林泓育敲出陽春砲，幫助球隊將比數追至1比3，林泓育賽前總冠軍賽累積8轟、與兄弟隊退役球星「恰恰」彭政閔並列。
林泓育今天敲出生涯總冠軍賽第9轟，全壘打數超越彭政閔，與羅敏卿並列聯盟第2，中職總冠軍賽全壘打王為味全龍隊林智勝的14轟；林泓育總冠軍賽累計39得分，與林智勝、張泰山並列聯盟第2。
桃猿隊總教練曾豪駒今天賽前受訪談起先發打序安排時表示，今天讓林泓育先發蹲捕扛4棒、陳俊秀守一壘、打5棒，就是希望兩名經驗豐富的打者可以火力適時發揮、帶動球隊攻勢。（編輯：陳政偉）1111105
影片來源：Rakuten Monkeys
2022中華職棒總冠軍賽5日在樂天桃園棒球場開打，4局下，樂天桃猿隊林泓育（右）轟出陽春砲，為球隊追回1分，回到本壘後與教練擊掌致意。中央社記者張新偉攝 111年11月5日
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