兄弟3打者總冠軍賽首安出爐 林威助：沒有盲目揮擊

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中華職棒總冠軍賽首戰5日登場，中信兄弟隊作客樂天桃園球場出賽，陣中陳文杰9局敲出中外野方向二壘安打，打下2分打點，助隊終場以5比3拿下首勝。中央社記者張新偉攝 111年11月5日

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（中央社記者謝靜雯桃園5日電）中職中信兄弟隊今天首戰擊敗樂天桃猿隊，陣中黃韋盛、宋晟睿都是總冠軍賽初亮相就敲首安，陳文杰首安和首打點也出爐，總教練林威助稱讚，大家沒有盲目揮擊、才有好的結果。

中華職棒總冠軍賽首戰中信兄弟隊有不少「第一次」，黃韋盛總冠軍賽初亮相就是先發，1局首打席就敲出生涯總冠軍賽首安、首打點，單場1安貢獻2分打點。

宋晟睿比賽後半段接替上場守備，為生涯總冠軍賽初亮相，9局打擊機會敲出總冠軍賽首安，可惜跑者在本壘被觸殺出局，首打點要再等等。

陳文杰2017、2021年都有打過總冠軍賽，但直到今天7局才敲出生涯總冠軍賽首安，9局適時二壘打、一棒2分幫助球隊多添保險分，首安、首打點都出爐。

總教練林威助表示，會帶進總冠軍賽的球員教練團都很信任，陳文杰9局幫助球隊多拿的2分保險分也很重要；兄弟終場以5比3順利搶下首勝。

今天比賽同時3名打者都敲出生涯總冠軍賽首安，林威助表示，他們都是有鎖定到要打的球，沒有盲目揮擊，先做好準備才會有好的結果。（編輯：謝雅竹）1111105