德保拉總冠軍賽生涯第3勝 不受「林襄攻勢」干擾

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中華職棒總冠軍賽首戰5日在樂天桃園棒球場開打，中信兄弟隊洋投德保拉先發登板，主投7局被敲2轟、失2分責失分，好投壓制助隊拿下關鍵第一勝。中央社記者張新偉攝 111年11月5日

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（中央社記者謝靜雯桃園5日電）中職總冠軍賽首戰，中信兄弟靠著德保拉7局失2分，以5比3擊敗樂天桃猿隊，德保拉拿下總冠軍賽生涯第3勝；被問起有沒有看到桃猿球迷「林襄攻勢」干擾、他表示沒有注意到。

中華職棒總冠軍賽首戰今天在樂天桃園棒球場開打，樂天桃猿隊主場迎戰中信兄弟隊，兄弟派出陣中最穩定的投手德保拉先發，總計投7局被敲出2轟、失掉2分責失分，好投壓制幫助球隊拿下關鍵第一勝。

德保拉獲選單場最有價值球員（MVP），他表示很開心也很興奮，被敲出的2轟有被桃猿隊打者鎖定。面對總冠軍賽沒有什麼特別的想法，把每一局投球內容做好、想辦法把失分壓低。

被問起今天有沒有在什麼時刻感到特別有壓力，德保拉表示，賽前大家都有壓力，因為都是人，但第一球投出來之後、壓力就慢慢消失，臉上一直保持著招牌微笑，「因為這樣，大家才會叫我快樂保拉」。

德保拉先前曾公開稱讚過樂天桃猿隊的啦啦隊林襄，今天桃猿隊球迷突發奇想，在德保拉登板投球時在本壘後方高舉林襄的人頭看板和人形立牌，試圖干擾德保拉，德保拉笑說，沒有特別注意到這件事、專注在場上。

德保拉從2020年起連3年在總冠軍賽出賽、都有勝投成績，今天拿下總冠軍賽生涯第3勝，他聽到之後也只表示：「蠻好的」。（編輯：吳協昌）1111105

中華職棒總冠軍賽5日在樂天桃園棒球場進行第一戰，中信兄弟隊派出洋投德保拉先發，三壘處樂天桃猿隊球迷特別端出啦啦隊「樂天女孩」林襄全身性感毛巾，盼干擾德保拉專注度。中央社記者張新偉攝 111年11月5日

中華職棒總冠軍賽首戰5日在樂天桃園棒球場登場，中信兄弟洋投德保拉先發出擊，樂天桃猿隊球迷特地準備啦啦隊「樂天女孩」林襄人形看板等道具，盼干擾德保拉投球專注度。中央社記者張新偉攝 111年11月5日