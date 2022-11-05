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德保拉總冠軍賽生涯第3勝 不受「林襄攻勢」干擾

2022/11/5 21:19（11/5 22:42 更新）
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中華職棒總冠軍賽首戰5日在樂天桃園棒球場開打，中信兄弟隊洋投德保拉先發登板，主投7局被敲2轟、失2分責失分，好投壓制助隊拿下關鍵第一勝。中央社記者張新偉攝　111年11月5日
中華職棒總冠軍賽首戰5日在樂天桃園棒球場開打，中信兄弟隊洋投德保拉先發登板，主投7局被敲2轟、失2分責失分，好投壓制助隊拿下關鍵第一勝。中央社記者張新偉攝　111年11月5日
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（中央社記者謝靜雯桃園5日電）中職總冠軍賽首戰，中信兄弟靠著德保拉7局失2分，以5比3擊敗樂天桃猿隊，德保拉拿下總冠軍賽生涯第3勝；被問起有沒有看到桃猿球迷「林襄攻勢」干擾、他表示沒有注意到。

中華職棒總冠軍賽首戰今天在樂天桃園棒球場開打，樂天桃猿隊主場迎戰中信兄弟隊，兄弟派出陣中最穩定的投手德保拉先發，總計投7局被敲出2轟、失掉2分責失分，好投壓制幫助球隊拿下關鍵第一勝。

德保拉獲選單場最有價值球員（MVP），他表示很開心也很興奮，被敲出的2轟有被桃猿隊打者鎖定。面對總冠軍賽沒有什麼特別的想法，把每一局投球內容做好、想辦法把失分壓低。

被問起今天有沒有在什麼時刻感到特別有壓力，德保拉表示，賽前大家都有壓力，因為都是人，但第一球投出來之後、壓力就慢慢消失，臉上一直保持著招牌微笑，「因為這樣，大家才會叫我快樂保拉」。

德保拉先前曾公開稱讚過樂天桃猿隊的啦啦隊林襄，今天桃猿隊球迷突發奇想，在德保拉登板投球時在本壘後方高舉林襄的人頭看板和人形立牌，試圖干擾德保拉，德保拉笑說，沒有特別注意到這件事、專注在場上。

德保拉從2020年起連3年在總冠軍賽出賽、都有勝投成績，今天拿下總冠軍賽生涯第3勝，他聽到之後也只表示：「蠻好的」。（編輯：吳協昌）1111105

中華職棒總冠軍賽5日在樂天桃園棒球場進行第一戰，中信兄弟隊派出洋投德保拉先發，三壘處樂天桃猿隊球迷特別端出啦啦隊「樂天女孩」林襄全身性感毛巾，盼干擾德保拉專注度。中央社記者張新偉攝 111年11月5日
中華職棒總冠軍賽5日在樂天桃園棒球場進行第一戰，中信兄弟隊派出洋投德保拉先發，三壘處樂天桃猿隊球迷特別端出啦啦隊「樂天女孩」林襄全身性感毛巾，盼干擾德保拉專注度。中央社記者張新偉攝 111年11月5日
中華職棒總冠軍賽首戰5日在樂天桃園棒球場登場，中信兄弟洋投德保拉先發出擊，樂天桃猿隊球迷特地準備啦啦隊「樂天女孩」林襄人形看板等道具，盼干擾德保拉投球專注度。中央社記者張新偉攝 111年11月5日
中華職棒總冠軍賽首戰5日在樂天桃園棒球場登場，中信兄弟洋投德保拉先發出擊，樂天桃猿隊球迷特地準備啦啦隊「樂天女孩」林襄人形看板等道具，盼干擾德保拉投球專注度。中央社記者張新偉攝 111年11月5日
中華職棒中信兄弟隊洋投德保拉先前曾公開稱讚過樂天桃猿隊啦啦隊成員林襄，5日總冠軍賽首戰，場邊有桃猿球迷於德保拉登板時，在本壘後方高舉林襄的人頭看板和人形立牌，試圖干擾。德保拉賽後受訪則笑說，沒有特別注意到這件事、專注在場上。中央社記者張新偉攝 111年11月5日
中華職棒中信兄弟隊洋投德保拉先前曾公開稱讚過樂天桃猿隊啦啦隊成員林襄，5日總冠軍賽首戰，場邊有桃猿球迷於德保拉登板時，在本壘後方高舉林襄的人頭看板和人形立牌，試圖干擾。德保拉賽後受訪則笑說，沒有特別注意到這件事、專注在場上。中央社記者張新偉攝 111年11月5日
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