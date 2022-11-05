桃猿重砲林泓育陳俊秀甦醒 曾豪駒：對打線有幫助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒總冠軍賽首戰5日舉行，樂天桃猿隊林泓育單場雙響砲，總冠軍賽生涯累計10發全壘打，獨居總冠軍賽史上第2多，可惜桃猿終場仍不敵中信兄弟隊吞敗。中央社記者張新偉攝 111年11月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯桃園5日電）中華職棒總冠軍賽首戰，樂天桃猿隊林泓育雙響砲、陳俊秀開轟，但終場仍以3比5不敵中信兄弟吞敗；總教練曾豪駒表示，中心棒次甦醒對打線會很有幫助，希望下一戰可以更好。

中華職棒總冠軍賽今天在樂天桃園棒球場開打，桃猿隊3分都是靠全壘打拿下，林泓育4局敲出陽春砲，陳俊秀今年的第1發全壘打就是出現在總冠軍賽，7局敲出陽春砲，林泓育9局敲出個人單場第2轟。

林泓育總冠軍賽生涯累積10轟，超越退役球星羅敏卿、獨居史上第2多，僅次於味全龍隊林智勝的14轟；林泓育總冠軍賽個人首度單場雙響砲，也是聯盟史上第14次、第13人。

桃猿隊先發投手狂威首局有狀況，加上捕手失誤，讓兄弟開賽就攻下3分，桃猿隊總教練曾豪駒表示，首局投捕搭配上默契沒有很完整，2局過後有發現兄弟打者在鎖定什麼球路、修正過後有穩定下來。

曾豪駒表示，總冠軍賽首戰張力大，守備上難免有些狀況，首局捕手的失誤可能是比較急躁、希望下一場比賽會更好。

今天桃猿打線受制於兄弟先發投手德保拉，前7局僅敲4支安打、包括2發全壘打，但曾豪駒表示，中心棒次林泓育、陳俊秀打擊甦醒對球隊打線很有幫助，他們都是大賽經驗很豐富的球員，在大賽中專注力也很足夠。

曾豪駒也提到，今天其他棒次也有一些有效的攻擊被對方守備守住，相信大家都會努力調整、接下來比賽會越來越好。（編輯：陳政偉）1111105