曾豪駒解釋9局未換投考量 總冠軍第2戰派曾仁和

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2022中華職棒總冠軍賽第2戰6日將持續在樂天桃園球場展開，樂天桃猿專屬啦啦隊「樂天女孩」成員林襄（圖）5日賽後公布兩隊第2戰先發投手，分別為中信兄弟泰樂、樂天桃猿曾仁和。中央社記者張新偉攝 111年11月5日

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（中央社記者謝靜雯桃園5日電）中職樂天桃猿隊總冠軍賽首戰以3比5吞敗，總教練曾豪駒表示9局選擇相信後援投手陳禹勳、結果教練團承擔；明天第2戰桃猿派出曾仁和搶勝，中信兄弟由洋投泰樂先發。

中華職棒總冠軍賽今天開打，樂天桃猿隊8局打完2比3落後，9局後援投手陳禹勳登板有狀況，2人出局後被許基宏敲出安打、投出保送、被陳文杰敲出二壘打再多掉2分，球隊9局下半靠著林泓育陽春砲追回1分，追分不及、吞下敗仗。

9局多掉的2分顯得巨大，但桃猿隊總教練曾豪駒表示，從對戰數據上來看陳禹勳占上風，所以選擇相信他、把他留在場上，雖然結果不如預期，但結果教練團承擔。

桃猿隊首戰沒能順利搶下，明天第2戰全力搶勝，派出本土投手曾仁和先發，曾豪駒表示，這是本來賽前就安排好的先發投手調度。

兄弟隊今天8局1分領先時沒有換上李振昌登板，派出蔡齊哲先上，總教練林威助表示，李振昌有在後面準備，蔡齊哲8局登板投1局、無失分，展現壓制力，表現也蠻好的。

兄弟隊明天將派出洋投泰樂先發，林威助表示，今天派出王牌德保拉目標就是全力拿下第一勝，有第一勝才有第2勝，目標就是在總冠軍賽先拿下4場勝利。（編輯：陳政偉）1111105

2022中華職棒7戰4勝制總冠軍賽正式點燃戰火，樂天桃猿隊5日在主場迎戰中信兄弟隊，桃猿投手陳禹勳後援1局，被敲3支安打，三振與保送各1次，失2分自責分。中央社記者張新偉攝 111年11月5日

2022中華職棒總冠軍賽正式開打，樂天桃猿隊5日在樂天桃園棒球場迎戰中信兄弟隊，終場桃猿以3比5不敵兄弟吞敗，球員難掩失落。中央社記者張新偉攝 111年11月5日

2022中華職棒總冠軍賽5日正式開打，9局上，樂天桃猿隊捕手林泓育（左）觸殺衝回本壘的中信兄弟跑者陳文杰（右），終場桃猿仍以3比5不敵兄弟。中央社記者張新偉攝 111年11月5日

中華職棒總冠軍賽首戰，樂天桃猿隊5日主場迎戰中信兄弟隊，桃猿投手陳冠宇中繼1.2局無失分，可惜終場桃猿以3比5不敵兄弟吞敗。中央社記者張新偉攝 111年11月5日

中華職棒總冠軍賽開打，樂天桃猿隊5日首戰在主場迎戰中信兄弟隊，桃猿中繼投手朱俊祥登板中繼1局，送出1次三振、無失分。中央社記者張新偉攝 111年11月5日