黃韋盛總冠軍賽亮相腳在抖 林威助讚好表現值得嘉獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽5日晚間在樂天桃園棒球場開打，中信兄弟黃韋盛在1局上滿壘時敲出右外野方向一壘安打，帶2分打點。中央社記者張新偉攝 111年11月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯桃園5日電）中職中信兄弟隊野手黃韋盛生涯總冠軍賽初亮相，他笑說站上場腳都還在抖，但單場1安2打點，首安、首打點都出爐，表現不錯，總教練林威助也稱讚：「表現非常值得嘉獎」。

中華職棒中信兄弟隊三壘手王威晨因為左大腿拉傷，雖然復原進度快，但今天總冠軍賽首戰還是先板凳待命，先發三壘手由黃韋盛擔任，這也是他生涯總冠軍賽初亮相就是先發出賽。

黃韋盛首局從桃猿隊先發投手狂威手中敲出安打、一棒2分幫助球隊拉大領先差距，首打席總冠軍賽首安、首打點都出爐，3、5局打擊機會吞下三振，今天單場3打數敲出1安、貢獻2分打點。

黃韋盛表示，總冠軍賽先發出賽很興奮，剛站上場時腳都還在抖，但告訴自己不要有負面的想法，幫助球隊把內容打出來，首打席剛好就有穿越安打。

黃韋盛透露本季例行賽第一場出賽就是對上狂威，所以特別有印象，知道他的球很快、尾勁很好，上場抓速球攻擊，可惜後面2個打席沒有打好，但心態上有比較放得開了。

頂替王威晨三壘的位置，黃韋盛表示不會有壓力，大家都想要贏球，學長也有鼓勵他，做好平時在做的事情就好；今天是首場比賽很重要，很開心可以搶下勝利，之後每一場都要全力搶勝。

兄弟隊總教練林威助也提到，今天會安排黃韋盛先發，主要是例行賽對戰狂威成績不錯，他可以有好的表現、非常值得嘉獎。（編輯：謝雅竹）1111105