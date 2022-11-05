台灣大賽兄弟奪首勝 德保拉7局好投壓制桃猿[影]

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中職總冠軍賽5日晚間在樂天桃園棒球場正式開打，中信兄弟隊派出陣中最穩定洋投德保拉（José De Paula）先發應戰。中央社記者張新偉攝 111年11月5日

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（中央社記者謝靜雯桃園5日電）中華職棒總冠軍賽今天開打，中信兄弟隊先發投手德保拉好投壓制，投7局挨2轟、失掉2分責失分，樂天桃猿隊林泓育單場雙響砲成空響，兄弟終場5比3擊敗桃猿搶下首勝。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽）今天在樂天桃園棒球場開打，總計吸引1萬4132名觀眾入場，為桃園史上第22場總冠軍賽觀眾人數破萬；具旅日資歷的野手王柏融今天也到場替桃猿隊加油，現場響起過往王柏融效力桃猿期間的專屬應援曲，王柏融也有向球迷揮手致意。

中信兄弟隊今天投打發揮，1局靠著岳政華安打開啟攻勢，短打推進、失誤、陳子豪安打先馳得點，再靠著野手選擇、保送、黃韋盛適時安打，一棒2分幫助球隊取得3比0領先；黃韋盛生涯總冠軍賽初亮相就是先發，首局首安、首打點都出爐。

影片來源：CPBL 中華職棒

桃猿隊前3局沒有拿下分數，4局下2人出局後林泓育敲出陽春砲追分，9局下再敲出個人單場第2轟，總冠軍賽生涯累計10發全壘打，超越退役球星羅敏卿、全壘打數獨居總冠軍賽史上第2多，僅次於味全龍隊林智勝的14轟。

桃猿隊今天所有分數都靠全壘打，本季例行賽遲遲等不到全壘打的陳俊秀，首轟出現在總冠軍賽，7局敲出陽春砲幫助球隊追分，這發全壘打也是陳俊秀中職總冠軍賽生涯第4轟。

影片來源：CPBL 中華職棒

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兄弟9局上2人出局後許基宏敲出安打、陳子豪選到四壞保送，陳文杰敲出左外野方向二壘打，一棒2分幫助球隊多添保險分，這也是陳文杰總冠軍賽生涯首打點。

兄弟隊洋投德保拉今天先發投7局僅被敲出4支安打，雖然挨了2轟但沒有造成重傷害，失掉2分責失分，好投壓制幫助球隊拿下關鍵一勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

桃猿隊野手陳晨威今天首局敲出右外野方向安打、盜上二壘，為中職總冠軍賽史上第200次盜壘成功；兄弟隊今天先發捕手為洋將福來喜，為總冠軍賽史上第3名登場的外籍捕手，前兩人為1998年興農牛隊的神真水、2002年中信鯨隊杉山直樹。（編輯：吳協昌）1111105

影片來源：CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道

中華職棒總冠軍賽5日正式開打，中信兄弟隊首局攻勢串連發揮，黃韋盛在滿壘時敲安，送回三壘跑者許基宏（後）、二壘跑者陳文杰（前），帶有2分打點。中央社記者張新偉攝 111年11月5日

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽首戰5日晚間在樂天桃園棒球場開打，中信兄弟隊陳子豪（中）首局敲出左外野方向一壘安打，帶有1分打點，幫助球隊先馳得點。中央社記者張新偉攝 111年11月5日

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽5日晚間在樂天桃園棒球場開打，中信兄弟黃韋盛在1局上滿壘時敲出右外野方向一壘安打，帶2分打點。中央社記者張新偉攝 111年11月5日

2022中華職棒7戰4勝制總冠軍賽由中信兄弟隊與樂天桃猿隊交手，5日在樂天桃園球場進行第一戰，終場由兄弟以5比3拿下首勝，球員賽後在場中開心致意。中央社記者張新偉攝 111年11月5日

2022中華職棒總冠軍賽首戰5日晚間由中信兄弟隊（黃衣）以5比3擊敗樂天桃猿隊（白衣），拿下7戰4勝制賽事首勝，兄弟選手賽後在場中圍圈集氣。中央社記者張新偉攝 111年11月5日

中華職棒總冠軍賽首戰5日在桃猿開打，中信兄弟終場以5比3收下首勝，終結者呂彥青（後）與捕手福來喜（前）開心擁抱致意。中央社記者張新偉攝 111年11月5日

中華職棒總冠軍賽5日在桃園火熱開打，中信兄弟洋投德保拉（圖）7局好投壓制，率隊拿勝；賽後德保拉被問起有沒有看到樂天桃猿球迷場邊「林襄攻勢」時，他則表示沒有注意到。中央社記者張新偉攝 111年11月5日

中職中信兄弟隊野手黃韋盛5日為生涯總冠軍賽初亮相，他賽後笑說，站上場腳都還在抖，但單場貢獻1安2打點，首安、首打點都出爐，表現不錯。中央社記者張新偉攝 111年11月5日

中華職棒總冠軍賽首戰5日在桃園登場，樂天桃猿投手陳禹勳（前）9局上被中信兄弟陳文杰敲出2壘安打，打下2分打點，拉大比分差距。中央社記者張新偉攝 111年11月5日

中華職棒總冠軍賽首戰5日在桃園開打，中信兄弟中繼投手蔡齊哲中繼1局送出1次三振，無失分，助隊奪勝也拿下中繼成功。中央社記者張新偉攝 111年11月5日

中華職棒總冠軍賽首戰5日登場，中信兄弟隊作客樂天桃園球場出賽，陣中陳文杰9局敲出中外野方向二壘安打，打下2分打點，助隊終場以5比3拿下首勝。中央社記者張新偉攝 111年11月5日

2022中華職棒總冠軍賽5日正式開打，9局上，樂天桃猿隊捕手林泓育（左）觸殺衝回本壘的中信兄弟跑者陳文杰（右），終場桃猿仍以3比5不敵兄弟。中央社記者張新偉攝 111年11月5日