台灣大賽兄弟奪首勝 德保拉7局好投壓制桃猿[影]
（中央社記者謝靜雯桃園5日電）中華職棒總冠軍賽今天開打，中信兄弟隊先發投手德保拉好投壓制，投7局挨2轟、失掉2分責失分，樂天桃猿隊林泓育單場雙響砲成空響，兄弟終場5比3擊敗桃猿搶下首勝。
中華職棒7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽）今天在樂天桃園棒球場開打，總計吸引1萬4132名觀眾入場，為桃園史上第22場總冠軍賽觀眾人數破萬；具旅日資歷的野手王柏融今天也到場替桃猿隊加油，現場響起過往王柏融效力桃猿期間的專屬應援曲，王柏融也有向球迷揮手致意。
中信兄弟隊今天投打發揮，1局靠著岳政華安打開啟攻勢，短打推進、失誤、陳子豪安打先馳得點，再靠著野手選擇、保送、黃韋盛適時安打，一棒2分幫助球隊取得3比0領先；黃韋盛生涯總冠軍賽初亮相就是先發，首局首安、首打點都出爐。
桃猿隊前3局沒有拿下分數，4局下2人出局後林泓育敲出陽春砲追分，9局下再敲出個人單場第2轟，總冠軍賽生涯累計10發全壘打，超越退役球星羅敏卿、全壘打數獨居總冠軍賽史上第2多，僅次於味全龍隊林智勝的14轟。
桃猿隊今天所有分數都靠全壘打，本季例行賽遲遲等不到全壘打的陳俊秀，首轟出現在總冠軍賽，7局敲出陽春砲幫助球隊追分，這發全壘打也是陳俊秀中職總冠軍賽生涯第4轟。
兄弟9局上2人出局後許基宏敲出安打、陳子豪選到四壞保送，陳文杰敲出左外野方向二壘打，一棒2分幫助球隊多添保險分，這也是陳文杰總冠軍賽生涯首打點。
兄弟隊洋投德保拉今天先發投7局僅被敲出4支安打，雖然挨了2轟但沒有造成重傷害，失掉2分責失分，好投壓制幫助球隊拿下關鍵一勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。
桃猿隊野手陳晨威今天首局敲出右外野方向安打、盜上二壘，為中職總冠軍賽史上第200次盜壘成功；兄弟隊今天先發捕手為洋將福來喜，為總冠軍賽史上第3名登場的外籍捕手，前兩人為1998年興農牛隊的神真水、2002年中信鯨隊杉山直樹。（編輯：吳協昌）1111105
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